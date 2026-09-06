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Des émissaires européens présents à Kyiv en même temps que Witkoff et Kushner
information fournie par Reuters 06/09/2026 à 12:57
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Des représentants de la France, de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne pour les questions de sécurité nationale se trouvaient dimanche à Kyiv avant la rencontre prévue entre le président ukrainien Volodimir Zelensky et les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner, a-t-on appris d'une source informée de cette présence.

Cette source n'a pas précisé à quels entretiens participeraient ces émissaires européens.

(Yuliia Dysa, rédigé par Max Hunder, version française Bertrand Boucey)

Guerre en Ukraine
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