Des émissaires européens présents à Kyiv en même temps que Witkoff et Kushner

Des représentants de la France, de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne pour les questions de sécurité nationale se trouvaient dimanche à Kyiv avant la rencontre prévue entre le président ukrainien Volodimir Zelensky et les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner, a-t-on appris d'une source informée de cette présence.

Cette source n'a pas précisé à quels entretiens participeraient ces émissaires européens.

(Yuliia Dysa, rédigé par Max Hunder, version française Bertrand Boucey)