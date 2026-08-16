Des drones ukrainiens frappent des entrepôts de Wildberries près de Moscou

La région de Moscou a subi dans la nuit de samedi à dimanche l'une des plus grosses attaques de drones ukrainiens depuis le début de la guerre, a déclaré le gouverneur régional.

Dans des messages publiés sur Telegram, Andreï Vorobiov a précisé qu'un homme de 83 ans avait été tué à Podolsk, où un entrepôt appartenant à Wildberries, le plus grand distributeur en ligne de Russie, a selon lui été touché.

Le gouverneur a également fait état de dégâts sur d'autres sites, notamment dans un entrepôt à Domodedovo, près d'un des principaux aéroports de Moscou.

Le ministère russe de la Défense a déclaré avoir abattu 822 drones ukrainiens à travers le pays.

Une vidéo tournée par Reuters montre un gros panache de fumée s'élevant au-dessus d'un entrepôt de Wildberries à Koledino, à environ 45 km au sud de Moscou.

(Bureau de Reuters, rédigé par Felix Light ; version française Tangi Salaün)