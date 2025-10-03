Des drones signalés près de l'aéroport de Munich, les vols suspendus

L'aéroport allemand de Munich a déclaré dans la nuit de jeudi à vendredi avoir suspendu son trafic aérien après que des drones ont été signalés jeudi soir, provoquant l'annulation de dix-sept vols et perturbant les projets de quelque 3.000 passagers.
Quinze autres vols qui devaient arriver à Munich ont été détournés vers Stuttgart, Nuremberg, Vienne et Francfort, a précisé l'aéroport dans un communiqué.
(Gnaneshwar Rajan à Bangalore; version française Jean Terzian)
