Des drones russes abattus en Pologne, une première pour un membre de l'Otan

La Pologne veut activer l'article 4 du traité de l'Otan

La Russie dénonce des "accusations sans fondement"

L'UE et l'Otan s'indignent, appellent à réagir face à Moscou

La Pologne a déclaré avoir déployé dans la nuit de mardi à mercredi ses défenses aériennes pour détruire des drones russes ayant pénétré son espace aérien, une première pour un pays membre de l'Otan depuis le début de la guerre en Ukraine.

Le Premier ministre polonais Donald Tusk a annoncé que 19 intrusions avaient été détectées dans la nuit, dont une grande partie avaient traversé l'espace aérien polonais depuis la Biélorussie. Trois drones ont été abattus, a-t-il précisé devant le Parlement polonais, dénonçant une "provocation à grande échelle".

"Je n'ai aucune raison de croire que nous sommes au bord de la guerre, mais une ligne a été franchie, et c'est incomparablement plus dangereuse qu'avant", a déclaré le dirigeant.

"Cette situation nous rapproche davantage d'un conflit ouvert depuis la Seconde Guerre mondiale".

La Pologne n'est pas entrée en contact avec Moscou, a rapporté le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov qui renie les accusations de l'UE et de l'Otan.

"Le leadership de l'UE et de l'Otan accusent la Russie de provocations quotidiennement. La plupart du temps, sans même présenter quelconque argument", a-t-il déclaré.

Interrogé sur les événements de la nuit, le porte-parole du Kremlin a refusé de répondre, renvoyant vers le ministère russe des Affaires étrangères qui n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

L'agence RIA, citant le chargé d'affaires russe à Varsovie, affirme que les drones abattus dans l'espace aérien polonais venaient d'Ukraine.

"Nous savons une chose : ces drones provenaient d'Ukraine", a dit Andrei Ordash, cité après son départ du ministère polonais des Affaires étrangères.

Donald Tusk a indiqué avoir demandé l'activation de l'article 4 du traité de l'alliance militaire, en vertu duquel les membres de l'Otan peuvent exiger des consultations avec leurs alliés.

Cet article peut être invoqué quand un pays estime que "l'intégrité territoriale, l'indépendance politique ou la sécurité de l'une des parties est menacée".

Cet incident pourrait conduire à des sanctions plus sévères contre Moscou, alors que les pourparlers pour conclure un accord de cessez-le-feu n'ont pas porté leurs fruits et que le président américain Donald Trump semble enclin à adopter une attitude plus dure envers le Kremlin.

DES CHASSEURS DE L'OTAN DÉPLOYÉS

Le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, a dénoncé un acte "absolument irresponsable" commis par la Russie.

"Que ce soit intentionnel ou non, c'est absolument irresponsable, c'est absolument dangereux. Mais un examen complet est en cours", a-t-il déclaré, avant d'adresser un message au président russe.

"A Poutine, mon message est clair. Arrêtez la guerre en Ukraine. Arrêter de violer l'espace aérien. Et que maintenant, nous nous tenons prêts, que nous sommes vigilants, et que nous défendrons chaque mètre du territoire de l'Otan."

C'est la première fois que des chasseurs de l'Otan ont été déployés pour faire face à des menaces potentielles dans l'espace aérien d'un État membre, a fait savoir un porte-parole de l'alliance militaire.

Des chasseurs polonais F-16, des avions néerlandais F-35 et des AWACS italiens ainsi que des appareils de ravitaillement en vol ont été déployés lors de l'opération menée par l'Otan dans la nuit, a fait savoir une source.

Selon le commandement militaire polonais, les radars ont repéré plus de dix objets, et ceux susceptibles de constituer une menace ont été neutralisés. Les opérations militaires ont pris fin dans la matinée, a-t-il précisé.

Plusieurs aéroports polonais ont été fermés temporairement.

INCURSION INTENTIONNELLE

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a indiqué que la Russie avait tiré 415 drones et 40 missiles lors d'attaques sur l'Ukraine au cours de la nuit. Au moins huit drones russes ont visé la Pologne, a-t-il affirmé.

"Aujourd'hui, une nouvelle étape a été franchie dans l'escalade, des 'Shaheds' (drones) russo-iraniens ont opéré dans l'espace aérien polonais, un espace aérien de l'Otan", a-t-il écrit sur X.

Les premiers éléments suggèrent que l'entrée de drones russes dans l'espace aérien polonais était intentionnelle et non accidentelle, a déclaré mercredi la Haute représentante de l'Union européenne pour les Affaires étrangères, Kaja Kallas.

"La guerre menée par la Russie s'intensifie, elle ne s'arrête pas. Nous devons alourdir le coût pour Moscou, renforcer le soutien à l'Ukraine et investir dans la défense européenne", a-t-elle plaidé.

Le président français Emmanuel Macron a pour sa part qualifié l'incursion de drones russes dans l'espace aérien polonais de "tout simplement inacceptable".

Washington n'avait pas réagi dans l'immédiat.

