Des drones repérés lundi près de l'avion de Zelensky à l'approche de Dublin - presse

Jusqu'à cinq drones ont été repérés lundi par un navire irlandais non loin de la trajectoire de vol de l'avion du président ukrainien Volodimir Zelensky alors qu'il arrivait à Dublin pour une visite officielle, ont rapporté jeudi plusieurs médias irlandais.

Une alerte de sécurité majeure a été déclenchée, par crainte que les engins perturbent la trajectoire de l'appareil, qui, arrivé un peu plus tôt que l'horaire prévu, n'a jamais été en danger selon plusieurs sources citées par l'Irish Times.

D'après The Journal, les drones se sont trouvés à l'endroit et au moment exact où l'avion de Volodimir Zelensky devait passer s'il n'avait pas été légèrement en avance.

Des enquêtes sont menées pour déterminer si les drones ont décollé de la terre ou d'un navire en mer. Ils ont pour la première fois été repérés au nord-est de Dublin, à une vingtaine de kilomètres de l'aéroport de la capitale, ont précisé les deux médias.

Les Forces de défense irlandaises n'ont pas fait de commentaire détaillé pour des raisons de sécurité, tout en déclarant que les moyens déployés avaient permis au président ukrainien d'effectuer une visite en toute sécurité.

Le trafic aérien a été régulièrement perturbé ces derniers mois dans plusieurs aéroports européens, notamment dans le nord du continent, en raison de drones. Pointée du doigt par certains dirigeants, la Russie dément toute implication dans ces incidents.

(Padraic Halpin, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Zhifan Liu)