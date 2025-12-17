 Aller au contenu principal
Des "dizaines de fiches" sensibles du ministère de l'Intérieur volées lors d'une attaque informatique
information fournie par AFP 17/12/2025 à 09:47

L'entrée du ministère de l'Intérieur à Paris, le 6 septembre 2023 ( AFP / Ludovic MARIN )

"Quelques dizaines de fiches" confidentielles ont été "extraites" lors d'une attaque informatique qui a touché Beauvau pendant plusieurs jours, a indiqué mercredi le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez.

Le Traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) et le Fichier des personnes recherchées (FPR) ont notamment été "consultés", "des fichiers importants pour nous", a expliqué le ministre sur franceinfo. "On ne connait pas encore l'ampleur de la compromission, on ne sait pas ce qui a été extrait: à date, quelques dizaines de fiches ont pu être sorties du système mais on parle de millions de données."

La semaine dernière, "un individu ou un groupe d'individus" se sont introduits "pendant plusieurs jours" dans les systèmes informatiques du ministère de l'Intérieur "en utilisant les messageries", en passant par des boîtes professionnelles pour récupérer des codes d'accès.

"Une personne a pu accéder à des fichiers en utilisant des mots de passe qui n'auraient pas dû être échangés sur des messageries, en clair", a détaillé le ministre, déplorant "des imprudences".

"On continue à investiguer (...) on a saisi immédiatement la justice, on a saisi la Cnil (Commission nationale de l'informatique et des libertés, NDLR) comme la loi nous l'impose et puis il y a une enquête administrative que j'ai demandée", a poursuivi Laurent Nunez.

Il y a quelques jours, un groupe de pirates informatiques a revendiqué - sans apporter de preuves - cette attaque et a assuré avoir accédé aux données de plus de 16 millions de personnes, issues des fichiers de police.

"Ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas eu extraction de millions de données. A ma connaissance, c'est faux", a encore affirmé le ministre, qui a assuré ne pas avoir reçu de demande de rançon. "Cela ne met pas en danger la vie de nos compatriotes."

L'Office anti-cybercriminalité (OFAC) est chargé de l'enquête.

