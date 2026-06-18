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Des dîneurs en blanc sous la Tour Eiffel
information fournie par AFP 18/06/2026 à 23:46

Des centaines de convives habillés en blanc se rassemblent au Trocadéro, face à la Tour Eiffel, pour un dîner géant secret de dernière minute dans le centre de Paris, le 18 juin 2026 ( AFP / Alain JOCARD )

Des centaines de convives habillés en blanc se rassemblent au Trocadéro, face à la Tour Eiffel, pour un dîner géant secret de dernière minute dans le centre de Paris, le 18 juin 2026 ( AFP / Alain JOCARD )

Plusieurs centaines de dîneurs habillés en blanc ont posé leurs tables jeudi soir sous la Tour Eiffel à Paris, a constaté un photographe de l'AFP.

Il n'était pas possible dans l'immédiat de connaître les organisateurs de ce rendez-vous.

Régulièrement, depuis une trentaine d'années, ce genre de dîner est organisé dans des lieux emblématiques de la capitale: lieu investi tenu secret jusqu'à la dernière minute, tenue élégante, tables couvertes de nappes blanches amenées par les convives.

Ce concept a été créé en 1988 par François Pasquier et exporté dans une centaine de villes, dont New York, Bangkok, Sydney, Copenhague, Rio, Montréal, Buenos Aires, Zagreb, Kuala Lumpur...

Bénéficiant généralement d’une tolérance de la préfecture de police, le rassemblement du Dîner en blanc avait réuni en 2018 quelque 17.000 participants, établissant un record.

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