Des députés irrités par les mails à répétition de L214

Bruno Questel et d'autres députés avaient un message à faire passer. Quand a débuté l'examen d'une proposition de loi sur le bien-être animal, portée par Cédric Villani, plusieurs élus sont montés au créneau pour dénoncer les méthodes de l'association L214 et notamment un envoi massif et récurrent de mails qui saturent leurs messageries, rapporte BFM TV. Les militants de la cause animale auraient multiplié ces derniers jours les messages à destination des députés. Bon nombre des expéditeurs affirment agir au nom de l'association connue pour régulièrement dénoncer à travers des vidéos chocs les conditions de vie des animaux dans des élevages et les abattoirs.

« On installe une forme de dictature des réseaux sociaux qui regroupent des groupuscules réacs et gauchos », dénonce Bruno Questel. Dans l'hémicycle jeudi soir, le député UDI Pascal Brindeau s'en est pris violemment à L214. Il dénonce une association dont le rôle s'apparente à du « lobby » et intimide « les parlementaires en envoyant, par des robots, des dizaines et des dizaines de mails, soi-disant [...] de nos électeurs de nos circonscriptions ». « J'ai fait vérifier un certain nombre de noms qui étaient au bas des messages, évidemment toujours les mêmes, qui commencent par L214, etc. Ces électeurs n'existent pas, ils ne sont pas inscrits sur nos listes électorales », a-t-il assuré.

Un député menace de porter plainte

L'élu du

... Lire la suite sur LePoint.fr