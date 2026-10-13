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Des compagnies aériennes du Golfe suspendent les vols vers l'Arabie saoudite
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 02:52

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Etihad Airways a déclaré mardi avoir annulé ses vols entre Abou Dhabi et la capitale saoudienne Ryad en raison des "perturbations régionales", sur fond d'escalade des tensions entre l'Arabie saoudite et les Houthis du Yémen, alignés sur l'Iran, qui ont intensifié leurs attaques contre le royaume.

Dans un communiqué, la compagnie aérienne emiratie a indiqué que cette suspension serait en vigueur jusqu'au 19 octobre. Les vols vers les villes saoudiennes de Djeddah et de Dammam ont également été suspendus, a-t-il dit.

Les autorités saoudiennes ont fait savoir lundi que l'aéroport de Ryad, le deuxième plus important du royaume en termes de fréquentation - après celui de Djeddah -, serait fermé jusqu'au lundi 17 octobre, à la suite de deux attaques des Houthis au cours des derniers jours.

Qatar Airways a également annoncé, dans la nuit de lundi à mardi, stopper temporairement ses liaisons aériennes à destination et en partance de Ryad ainsi que de Dammam, citant la "situation actuelle".

(Enas Alashray; version française Jean Terzian)

Proche orient
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