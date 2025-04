Des combattants chinois en Ukraine ? Pékin dénonce les "propos irresponsables" de Zelensky

Le président ukrainien a affirmé que les autorités russes "entraînent" la Chine dans leur guerre, assurant au passage que Pékin savait que des dizaines de ses ressortissants étaient recrutés par Moscou pour combattre en Ukraine.

( AFP / HECTOR RETAMAL )

Après les accusations formulées par Volodymyr Zelensky à l'encontre de Pékin quant à la présence de plusieurs de ses ressortissants sur le front ukrainien, la Chine a dénoncé jeudi 10 avril les "propos irresponsables" du président ukrainien.

Volodymyr Zelensky a indiqué que Kiev disposait d'informations sur 155 ressortissants chinois aidant Moscou dans son invasion. Il avait affirmé mardi que l'armée ukrainienne avait capturé deux soldats chinois dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine.

Le président ukrainien a également assuré que la Chine savait que des dizaines de ses ressortissants étaient recrutés par la Russie pour combattre sur le territoire ukrainien. " Nous conseillons aux parties concernées d'avoir une vision juste et raisonnable du rôle de la Chine et de ne pas tenir de propos irresponsables", a réagi jeudi Lin Jian, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

Il répondait à une question sur les déclarations de Volodymyr Zelensky, lors d'un point de presse régulier. "Le gouvernement chinois a toujours exigé de ses citoyens qu'ils restent à l'écart des zones de conflit" et "tout particulièrement qu'ils évitent de participer à des opérations militaires, de quelque partie que ce soit", a souligné Lin Jian. "Je tiens à rappeler que la Chine n'est ni à l'origine de la crise ukrainienne, ni partie prenante. Nous sommes de fervents partisans et des promoteurs actifs d'une solution pacifique", a-t-il affirmé.

Moscou loue la "position équilibrée" de Pékin sur la guerre en Ukraine

Sur le conflit, la Chine appelle à respecter l'intégrité territoriale de tous les pays, sous entendu Ukraine comprise, et se présente comme partie neutre pouvant aider à trouver une solution politique. Pékin n'a cependant jamais condamné publiquement Moscou pour son opération militaire et a renforcé ses liens économiques, militaires et politiques avec son voisin russe depuis le début de l'invasion en février 2022. La position chinoise est souvent critiquée par les Occidentaux, qui appellent régulièrement la diplomatie chinoise à faire pression sur la Russie pour stopper la guerre.

Les autorités russes "entraînent d'autres pays dans la guerre. Je crois qu'ils entraînent maintenant la Chine dans cette guerre", avait estimé mercredi Volodymyr Zelensky devant un groupe de journalistes, dont l'AFP. "Zelensky a tort", a répondu jeudi le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, interrogé sur ces accusations formulées par le président ukrainien. M. Peskov a qualifié au passage Pékin de "partenaire, ami, camarade" de Moscou, avec une "position très équilibrée" sur le conflit.