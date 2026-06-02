Des chiens robots de patrouille pourraient être déployés sur des îles taïwanaises

Le principal institut de développement d'armement de l'armée taïwanaise a présenté mardi trois chiens robots de patrouille qui pourraient un jour être déployés sur les îles taïwanaises situées dans la mer de Chine méridionale, objet d'un litige.

Taïwan, île démocratiquement gouvernée mais que la Chine revendique comme faisant partie intégrante de son territoire, modernise ses forces armées ainsi et notamment ses drones, afin de mieux dissuader Pékin de toute action militaire.

Lors d'une présentation aux médias organisée au ministère, l'Institut national Chung-Shan des sciences et technologies, appartenant à l'armée, a présenté trois versions différentes d'un chien robot construit par Ghost Robotics, un important fournisseur de robots quadrupèdes de l'armée américaine.

L'institut a intégré sa propre technologie à l'arrière des robots pour les versions de reconnaissance, de surveillance et de puissance de feu, dont un canon sur le dos.

Jen Kuo-kuang, directeur adjoint de la division de recherche sur les systèmes de missiles et de fusées de l’institut, a déclaré que l’armée avait exprimé son besoin de tels équipements, bien qu’elle n’ait pas encore passé de commande officielle.

"En fait, la marine est d'avis que sur les plages et le littoral, notamment pour les garde-côtes de Nansha et Dongsha chargés des patrouilles et des inspections, il y a un besoin urgent", a-t-il déclaré, faisant référence aux îles Spratleys et Pratas en mer de Chine méridionale.

Taïwan possède une île majeure dans les Spratleys, appelée Itu Aba, tandis qu’elle contrôle l’ensemble des Pratas, qui sont stratégiquement situées à l’extrémité nord de la mer de Chine méridionale et dont la défense incombe aux garde-côtes en temps de paix. Il n’y a pas de population locale sur ces îles, hormis la présence des garde-côtes.

(Rédigé par Ben Blanchard; version française Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)