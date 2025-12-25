Des chasseurs polonais ont intercepté un avion de reconnaissance russe, selon Varsovie

Des avions de chasse polonais ont intercepté jeudi un avion de reconnaissance russe au-dessus de la mer Baltique qui volait à proximité de l'espace aérien polonais, a déclaré l'armée du pays membre de l'Otan.

"Ce matin, au-dessus des eaux internationales de la mer Baltique, des avions de chasse polonais ont intercepté, visuellement identifié et escorté depuis leur zone de responsabilité un appareil de reconnaissance russe volant près des frontières de l'espace aérien polonais", a-t-elle dit.

Elle a ajouté que durant la nuit, des "objets" avaient été observés entrant dans l'espace aérien polonais en provenance de Biélorussie.

"Après analyse détaillée, il a été déterminé qu'il s'agissait très probablement de ballons de contrebande se déplaçant selon la direction et la vitesse du vent", a encore précisé l'armée.

Elle a déclaré qu'une partie de l'espace aérien au-dessus de la région de Podlachie, dans le nord-est de la Pologne, frontalière avec la Biélorussie, avait été temporairement fermée au trafic civil pour des raisons de sécurité.

Les pays du flanc est de l'Europe sont en alerte renforcée contre de potentielles incursions au sein de leurs espaces aériens depuis une série d'incidents en septembre dernier, quand trois avions militaires russes ont violé l'espace aérien de l'Estonie pendant douze minutes quelques jours après qu'une vingtaine de drones russes ont pénétré dans l'espace aérien polonais.

(Anna Koper; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)