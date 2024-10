Des Bleus aux gardes à trous

Traditionnel point fort des Bleus, la défense de l'équipe de France n'a pas rassuré en Belgique. Larguée en première période, l'arrière-garde tricolore repart de Bruxelles avec plus de doutes qu'elle n'en avait au coup d'envoi.

Depuis de longs mois, il est coutume de souligner le manque criant de relève offensive des Bleus. Au stade Roi-Baudouin, si Randal Kolo Muani s’est chargé de répondre en partie à ces interrogations, un élément peut désormais causer des maux de tête à Didier Deschamps et à son staff : le secteur défensif. Louée pour sa solidité à presque toute épreuve durant l’Euro, la défense tricolore a pris l’eau 45 minutes durant à Bruxelles (et quelques rechutes supplémentaires au cours de 45 suivantes), et n’a peut-être dû son sursis qu’à un manque de centimètres dans les jambes belges sur les nombreux centres non coupés dans la surface de Mike Maignan.

Doku partout, défense nulle part

Il y avait eu les trois buts encaissés contre l’Italie en septembre, cette victoire contre Israël avec un but pris sur le seul tir adverse de la partie, il y a maintenant eu une première période d’une rare faiblesse et d’une extrême fébrilité contre la Belgique. Tout a d’ailleurs commencé par un long ballon dans le dos de Jules Koundé à destination de Timothy Castagne, qui aurait pu engendrer l’ouverture du score précoce des locaux (1 e ), annonciateur. « On est rentré dans le match sur la pointe des pieds, moi le premier avec des pertes de balles qui auraient pu nous coûter très cher », retenait Konaté, auteur d’interventions importantes, mais aussi de maladresses coupables (18 e ), au micro de TF1. Une autocritique lucide d’un début de match où Jérémy Doku a fait des misères à Koundé, mais surtout à Lucas Digne, transformé pantin sur son côté gauche et débordé par l’activité du Mancunien.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com