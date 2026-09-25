Des avions de chasse suédois et finlandais ont intercepté des appareils russes

(Actualisé avec Premier ministre suédois, précisions et contexte)

La Finlande et la Suède annoncent avoir mobilisé jeudi des avions de chasse pour intercepter et identifier des appareils militaires russes dans l'espace aérien international au-dessus du golfe de Finlande.

Les chasseurs des deux pays ont repéré et identifié un groupe d'appareils russes comprenant un avion de transport et plusieurs avions de chasse, a précisé vendredi l'armée de l'air finlandaise dans un communiqué.

Menée dans le cadre de la coopération finno-suédoise visant à surveiller et protéger l'espace aérien des deux pays, cette opération conjointe est la première du genre menée par les deux pays nordiques.

La région de la mer Baltique, dont le golfe de Finlande fait partie, est en état d'alerte renforcée après une série d'incidents incluant des sabotages de gazoducs, des violations d'espaces aériens et des signalements de drones depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, début 2022.

Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson a déclaré que l'opération menée jeudi démontrait la capacité de la coopération dite de "Quick Reaction Alert" à surveiller et protéger l'espace aérien des deux pays.

"C'est une expression concrète de l'état de préparation et de la confiance que nous avons bâtis ensemble, ainsi qu'une démonstration de la force de la coopération nordique, nordico-balte et plus largement de l'Otan dans notre région ", a-t-il écrit sur le réseau social X.

"La mer Baltique n'a jamais été aussi vulnérable qu'aujourd'hui, mais elle n'a également jamais été aussi bien protégée qu'à présent."

Les ambassades de Russie à Stockholm et Helsinki n'ont pas répondu dans l'immédiat à des demandes de commentaires.

La Finlande et la Suède ont respectivement rejoint l'Otan en 2023 et 2024 à la suite de l'invasion russe en Ukraine (février 2022), rompant ainsi avec une longue politique de non-alignement.

Leurs voisins nordiques, la Norvège, l'Islande et le Danemark, étaient déjà membres de l'Alliance transatlantique, tout comme les trois républiques baltes que sont l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie.

(Reportage Stine Jacobsen, Louise Rasmussen et Elviira Luoma, version française Benjamin Mallet, édité par Benoit Van Overstraeten)