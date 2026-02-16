Des Australiens libérés d'un camp syrien avant d'y retourner pour "raisons techniques"

(Actualisé avec retour au camp)

par Orhan Qereman

Une trentaine d'Australiens détenus dans un camp retenant les familles de militants présumés de l'État islamique (EI) dans le nord de la Syrie ont été libérés lundi par les forces kurdes syriennes, avant de retourner au centre de détention pour "raisons techniques", ont déclaré deux sources à Reuters.

Houkmiya Mohammed, codirecteur du camp de Roj, a déclaré à Reuters que 34 Australiens avaient été remis à des membres de leur famille venus en Syrie pour leur libération et qu'ils avaient été conduits à Damas à bord de minibus escortés par un véhicule militaire afin de quitter le pays.

Cependant, les familles australiennes sont retournées au camp de Roj peu après leur départ, ont indiqué les sources, en raison de "problèmes techniques" entre les familles et le gouvernement de Damas.

Les sources ont déclaré que les familles retourneraient à Damas plus tard dans la journée de lundi.

"Il s'agit purement d'une question de procédure qui sera résolue aujourd'hui", a déclaré un responsable syrien.

Le gouvernement australien a pour sa part déclaré dans un communiqué qu'il ne rapatrierait personne depuis la Syrie.

"Nos agences de sécurité ont surveillé et continuent de surveiller la situation en Syrie afin d'être prêtes à accueillir tout Australien souhaitant rentrer dans son pays", a déclaré le gouvernement australien.

"Les personnes de ce groupe doivent savoir que si elles ont commis un crime et qu'elles reviennent en Australie, elles seront jugées avec toute la rigueur de la loi", a-t-il ajouté.

"La sécurité des Australiens et la protection des intérêts nationaux de l'Australie restent la priorité absolue."

Des milliers de personnes soupçonnées d'être affiliées aux militants de l'EI sont détenues à Roj et dans un deuxième camp, al-Hol, depuis que le groupe djihadiste a été chassé de son dernier bastion territorial en Syrie en 2019.

Le camp de Roj détient plus de 2.000 personnes de 40 nationalités différentes, dont la majorité sont des femmes et des enfants.

(Reportage Orhan Qereman à Roj en Syrie, Alasdair Pal à Sydney, avec la contribution de Feras Dalatey, rédigé par Tom Perry ; version française Coralie Lamarque, édité par Blandine Hénault)