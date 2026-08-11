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Des attaques russes font 12 morts en Ukraine et provoquent des incendies à Kyiv
information fournie par Reuters 11/08/2026 à 09:08
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(Bilan actualisé, précisions)

Des attaques russes ont fait au moins 12 morts dans la nuit de lundi à mardi en Ukraine, dont six dans la ville de Zaporijjia, dans le sud-est du pays, et provoqué des incendies à Kyiv, ont déclaré les autorités.

Le gouverneur de la région de Zaporijjia, Ivan Fedorov, a précisé que l'armée russe avait tiré des missiles et largué des bombes planantes sur la ville. Il a publié des photos montrant des bâtiments et des véhicules en feu.

Des alertes aériennes ont retenti à plusieurs reprises tant à Zaporijjia qu'à Kyiv, où l'administration militaire a indiqué que des entrepôts d'un quartier du centre-ville étaient en feu après une salve de missiles russes. Au moins une personne a été blessée.

Le maire de la capitale, Vitali Klitschko, a déclaré que des équipes de secours étaient sur place.

Ailleurs en Ukraine, les autorités locales ont fait état de six autres morts et de 16 blessés au cours de la nuit dans les régions de Dnipropetrovsk et de Donetsk.

(Rédigé par Ron Popeski; version française Jean Terzian et Tangi Salaün, édité par Benoit Van Overstraeten)

Guerre en Ukraine
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1 commentaire

  • 10:18

    La Russie n'a pas d'autre choix que de bombarder l'Ukraine jusqu'à la capitulation de l'occident otanien qui ne veut pas admettre la défaite et qui veut faire la guerre contre la Russie en 2030! Les criminels, ce sont les va-t-en-guerre de l'UE qui ne veulent pas la paix car ils s'imaginent pouvoir imposer leurs conditions à la Russie!

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