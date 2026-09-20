Dernier jour des élections législatives en Russie

Les élections législatives en Russie, présentées par le président Vladimir Poutine comme un baromètre du soutien à la guerre contre l'Ukraine, sont entrées dimanche dans leur troisième et dernier jour.

Le parti au pouvoir, "Russie unie", devrait conserver sa position dominante au sein d'un système politique qui, selon ses détracteurs, ne tolère pas la dissidence.

Le scrutin, qui vise à renouveler les 450 sièges de la chambre basse du Parlement, la Douma d'Etat, est le premier organisé depuis que la Russie a lancé son invasion à grande échelle en Ukraine en février 2022.

La plupart des candidats opposés à la guerre ont été exclus du scrutin après que la Cour suprême a jugé que le parti libéral Iabloko, qui réclame un cessez-le-feu en Ukraine, avait enfreint les règles électorales. Certains de ses candidats se sont toutefois présentés dans certaines circonscriptions.

Le Kremlin affirme que l'unité nationale et une certaine censure sont nécessaires pendant la guerre en Ukraine, qu'il qualifie d'opération militaire spéciale.

Vladimir Poutine a accusé vendredi l'Ukraine d'ingérence dans les élections, citant en exemple une frappe ukrainienne ayant récemment touché un village situé dans une zone de Zaporijjia occupée par la Russie, tuant une responsable au sein de la commission électorale locale.

Les autorités russes ont par ailleurs signalé samedi une cyberattaque contre les systèmes de vote en ligne à Moscou.

Les premiers résultats devraient commencer à être communiqués vers 18h00 GMT dimanche, les résultats complets étant attendus lundi.

(Reuters, rédigé par Andrew Osborn; version française Camille Raynaud)