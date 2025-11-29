 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Dernier bilan de l'incendie de Hong Kong : 128 morts, 150 disparus
information fournie par Reuters 29/11/2025 à 11:00

Les autorités de Hong Kong ont ramené samedi de 200 à 150 le nombre de personnes portées disparues après l'incendie d'un ensemble d'immeubles.

Le bilan des décès, fixé à 128, pourrait s'alourdir, a déclaré un responsable de la police.

(Reportage de Jessie Pang à Hong Kong ; Version française Elizabeth Pineau)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le pape Léon XIV visite la Mosquée bleue à Istanbul, le 29 novembre 2025, au troisième jour de sa visite en Turquie ( AFP / BERK OZKAN )
    En Turquie, Léon XIV visite la Mosquée bleue d'Istanbul
    information fournie par AFP 29.11.2025 11:34 

    Le pape Léon XIV a visité samedi la Mosquée bleue d'Istanbul, joyau emblématique de la ville et célèbre monument ottoman dont il s'est fait expliquer l'histoire, sans s'y recueillir contrairement à son prédécesseur François. Au troisième jour de sa visite en Turquie, ... Lire la suite

  • Un habitant inspecte une voiture endommagée devant un immeuble résidentiel touché par une attaque aérienne à Kiev, le 29 novembre 2025 en Ukraine ( AFP / Genya SAVILOV )
    Ukraine: nouvelles frappes sur Kiev, après le limogeage du bras droit de Zelensky
    information fournie par AFP 29.11.2025 11:14 

    Kiev a été la cible dans la nuit de vendredi à samedi d'une nouvelle attaque de drones russes, quelques heures après que le président ukrainien Volodymyr Zelensky eut limogé son chef de cabinet, Andriï Iermak, bras droit extrêmement influent, à la suite d'une enquête ... Lire la suite

  • Une femme observe sa maison inondée à la suite de crues soudaines à Meureudu, dans la province d’Aceh, en Indonésie, le 28 novembre 2025 ( AFP / CHAIDEER MAHYUDDIN )
    Les inondations font plus de 350 morts en Asie du Sud-Est
    information fournie par AFP 29.11.2025 11:07 

    Le bilan des inondations provoquées par des pluies torrentielles en Indonésie, Thaïlande et Malaisie s'élève à plus de 350 morts samedi, selon les derniers chiffres des autorités locales. Dans les trois pays, les mêmes images de villes inondées, de populations ... Lire la suite

  • Ukraine: immeuble et voitures endommagés après des frappes de drones sur Kiev
    Ukraine: immeuble et voitures endommagés après des frappes de drones sur Kiev
    information fournie par AFP Video 29.11.2025 09:58 

    Images d'un immeuble résidentiel endommagé et de véhicules détruits après une nuit d'attaques contre la capitale ukrainienne. Des drones russes ont frappé Kiev, tuant au moins une personne et touchant des immeubles résidentiels dans plusieurs quartiers. IMAGES ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank