information fournie par Reuters • 29/11/2025 à 11:00

Dernier bilan de l'incendie de Hong Kong : 128 morts, 150 disparus

Les autorités de Hong Kong ont ramené samedi de 200 à 150 le nombre de personnes portées disparues après l'incendie d'un ensemble d'immeubles.

Le bilan des décès, fixé à 128, pourrait s'alourdir, a déclaré un responsable de la police.

(Reportage de Jessie Pang à Hong Kong ; Version française Elizabeth Pineau)