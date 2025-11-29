Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Dernier bilan de l'incendie de Hong Kong : 128 morts, 150 disparus
information fournie par Reuters•29/11/2025 à 11:00
Les autorités de Hong Kong ont
ramené samedi de 200 à 150 le nombre de personnes portées
disparues après l'incendie d'un ensemble d'immeubles.
Le bilan des décès, fixé à 128, pourrait s'alourdir, a
déclaré un responsable de la police.
(Reportage de Jessie Pang à Hong Kong ; Version française
Elizabeth Pineau)
Le pape Léon XIV a visité samedi la Mosquée bleue d'Istanbul, joyau emblématique de la ville et célèbre monument ottoman dont il s'est fait expliquer l'histoire, sans s'y recueillir contrairement à son prédécesseur François. Au troisième jour de sa visite en Turquie, ...
Kiev a été la cible dans la nuit de vendredi à samedi d'une nouvelle attaque de drones russes, quelques heures après que le président ukrainien Volodymyr Zelensky eut limogé son chef de cabinet, Andriï Iermak, bras droit extrêmement influent, à la suite d'une enquête ...
Le bilan des inondations provoquées par des pluies torrentielles en Indonésie, Thaïlande et Malaisie s'élève à plus de 350 morts samedi, selon les derniers chiffres des autorités locales. Dans les trois pays, les mêmes images de villes inondées, de populations ...
information fournie par AFP Video•29.11.2025•09:58•
Images d'un immeuble résidentiel endommagé et de véhicules détruits après une nuit d'attaques contre la capitale ukrainienne. Des drones russes ont frappé Kiev, tuant au moins une personne et touchant des immeubles résidentiels dans plusieurs quartiers. IMAGES ...
