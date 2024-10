Dérives dans les crèches privées : la ministre Agnès Canayer promet d'agir face à des pratiques "inacceptables"

Dans "Les Ogres", le journaliste Victor Castanet décrit la "voracité" de certains groupes, soupçonnés de falsifications pour toucher de l'argent de la CAF.

Agnès Canayer à Paris, le 23 septembre 2024. ( AFP / BERTRAND GUAY )

La nouvelle ministre chargée de la petite enfance, Agnès Canayer, s'est emparé de la polémique qui touche le secteur des crèches privées, après la publication de rapports d'un livre-enquête.

Cette déclaration survient deux semaines après la parution du livre-enquête "Les Ogres" (Flammarion) de Victor Castanet. Dans cet ouvrage, le journaliste décrit la "voracité" de certains groupes, en particulier People and Baby qui aurait entre autres falsifié le nombre d'heures de présence des bébés pour toucher de l'argent de la caisse d'allocations familiales. Et il pointe "l'inaction" des pouvoirs publics sur le secteur.

" Je me suis saisie dès mon arrivée des rapports , particulièrement ceux de l'IGAS (inspection générale des affaires sociales, ndlr), sur les problématiques soulevées dans le secteur de la petite enfance et j'ai pris connaissance des ouvrages sur le sujet", a déclaré Agnès Canayer, sollicitée par l' AFP .

"Inacceptable"

Les "situations décrites sont inacceptables et ne doivent laisser personne indifférent", a-t-elle ajouté, assurant que sa priorité était "de garantir la qualité d'accueil légitimement attendue par les familles". Agnès Canayer a indiqué être en lien avec les acteurs de la petite enfance et les "institutions concernées notamment par le contrôle", pour "mettre en œuvre ensemble les solutions nécessaires".

Un peu plus tôt mercredi, lors d'une audition devant la commission des Affaires sociales du Sénat, Victor Castanet avait fait état de l'étonnement de professionnels du secteur et de familles face au "silence assourdissant" des pouvoirs publics.

"Du côté de l'exécutif et plus globalement de la majorité présidentielle, rien, aucun signe, pas un mot", avait lancé le journaliste. "Aucune enquête IGAS ou IGF n'a été lancée , la direction de People and Baby n'a pas été convoquée, ni aucun autre acteur du secteur. Les autorités de contrôle, les PMI et les CAF n'ont pas été questionnées."

À l'issue de son audition, le président de la commission Philippe Mouiller a annoncé que le Sénat allait lancer une mission d'information sur "les outils de contrôle" du secteur de la petite enfance.