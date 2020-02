Dérives à la Sorbonne #11 ? Dieudonné, le canular qui dit tout

« C'était bien, votre devoir, je vous ai mis une très bonne note. » À l'issue de ce semestre en Master de cultural studies, et alors que les dossiers à rendre se multiplient, nous avons tenté de voir jusqu'où pouvaient aller les théories les plus fumeuses? à travers un canular universitaire. Dans le cours intitulé « Genre et médias », un devoir d'une dizaine de pages est réclamé. Le sujet est libre : il peut concerner un phénomène médiatique, une ?uvre, une série? pourvu qu'il utilise le concept d'intersectionnalité. Nous avons choisi de travailler sur le thème suivant : « Affaires Yann Moix et Dieudonné : l'illustration d'une hégémonie blanche dans les médias ». Une étude comparative qui servira surtout à réhabiliter Dieudonné, que l'on fera passer pour la victime d'un traitement médiatique injuste. En ce début d'année, les résultats tombent : 16/20.Lire aussi Bronner ? De l'utilité du canularUn exercice de réhabilitationCe devoir a tout d'un travail universitaire : le ton, le vocabulaire et les allures de raisonnements propres aux cultural studies. Mais contre toute forme d'honnêteté dans l'analyse, nous avons de bout en bout tenté de dénoncer le système médiatique pour mieux défendre Dieudonné. Alors que l'humoriste semble bénéficier d'une étonnante indulgence dans le monde des cultural studies, nous nous sommes engagés dans une thèse pour le moins houleuse : et si l'antisémitisme de Dieudonné...