Dérèglement climatique : « La peur est un moyen de réveiller les gens »

En 2017, le journaliste David Wallace-Wells publiait un article très remarqué dans le New York Magazine. Titré The Uninhabitable Earth (La Terre inhabitable), son texte compilait des chiffres et statistiques extraits d'études scientifiques pour donner une idée de l'état catastrophique dans lequel notre planète allait se trouver, avec une température moyenne en hausse de 7 °C. L'article a connu un succès fulgurant, mais l'accueil scientifique fut plus mitigé, certains chercheurs pointant les erreurs d'interprétation de son auteur.Deux ans plus tard, l'article est devenu un livre, publié en France chez Robert Laffont, mais David Wallace-Wells explore désormais les conséquences d'une hausse des températures non plus de 7, mais de 4 °C. Parmi les éléments du chaos annoncé, l'Américain évoque la montée des eaux, l'engloutissement des villes, les incendies ravageurs et les tempêtes dévastatrices. À quoi s'ajoutent les famines, les centaines de millions de réfugiés climatiques, l'effondrement de l'économie, etc. Venu de New York pour défendre son ouvrage ? en avion, non en voilier comme Greta Thunberg ?, l'essayiste nous livre les raisons qui l'ont poussé à développer ce nouveau scénario.Le Point : Comment en êtes-vous arrivé, titulaire d'une licence en histoire, à vous investir dans la lutte contre le changement climatique ?David Wallace-Wells : Je ne suis pas un spécialiste de l'environnement, mais comme je travaillais sur ces...