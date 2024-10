Dérapage budgétaire : Olivier Faure favorable à un ISF "renforcé" qui "rapporterait 15 milliards d'euros"

Olivier Faure à Paris, le 9 juillet 2024. ( AFP / BERTRAND GUAY )

"Les 500 familles les plus riches de France, en sept ans, pendant la durée du mandat d'Emmanuel Macron, ont vu leur fortune doubler", a dénoncé Olivier Faure, Premier secrétaire du Parti Socialiste et député de Seine-et-Marne, au micro de BFMTV/RMC ce mardi 15 octobre.

Comment réduire le déficit public, attendu à 6,1% du produit intérieur brut (PIB) en 2024 ? Alors que l'examen du budget 2025 de l'Etat commence cette semaine à l'Assemblée nationale, Olivier Faure, Premier secrétaire du Parti Socialiste et député de Seine-et-Marne, s'est montré favorable à un "impôt sur la fortune renforcé".

L'ISF est "renforcé" car "il ne rapporte plus 3 ou 4 milliards d'euros, il en rapporte 15", a-t-il expliqué au micro de BFMTV/RMC ce mardi 15 octobre. "Il est progressif. Plus vous êtes riche, plus vous payez. Ce qui paraît assez logique", a poursuivi Olivier Faure. "Et quand on dit 'plus vous payez', on ne parle pas de spolier les gens. Pour quelqu'un qui aurait, par exemple, un patrimoine de 10 millions d'euros, on lui prendrait 1%. On n'est pas non plus en train d'arriver avec le couteau entre les dents et de chercher à étouffer des gens qui auraient eu la chance de gagner de l'argent", a poursuivi Olivier Faure.

"Ca va bien se passer pour eux"

"Nous avons aujourd'hui, et c'est simple à vérifier, les 500 familles les plus riches de France qui, en sept ans, pendant la durée du mandat d'Emmanuel Macron, ont vu leur fortune doubler. Pas simplement augmenter, je dis bien doubler. On parle d'un passage de 600 milliards à 1.200 milliards. Quand on prend 15 milliards là-dessus, je pense que ces gens-là vont pouvoir continuer à partir en vacances, s'acheter le huitième yacht, le neuvième hôtel particulier, ça va bien se passer pour eux", a étrillé le leader du PS. "Plutôt que d'aller chercher à taxer les retraités, les malades, les handicapés, etc., le mieux ce serait" de taxer les personnes les plus fortunés, a-t-il conclu.

Dans le projet de budget pour 2025, le gouvernement prévoit d'instaurer pendant trois ans une "contribution temporaire et exceptionnelle" visant les ménages les plus aisés qui rapporterait 2 milliards d'euros en 2025. Ce mécanisme, qui s'appliquera jusqu'en 2027 (avec l'impôt sur les revenus de l'année 2026), permettra de garantir l'imposition de ces ménages à un taux moyen minimum de 20% et de lutter contre l'optimisation fiscale, selon le gouvernement.