Déraillement en Normandie: outre l'enquête judiciaire, une enquête technique ouverte

Des agents de la SNCF devant le train qui a déraillé vendredi, Cléon, le 12 septembre 2026 ( AFP / GUILLAUME SALIGOT )

Le déraillement d'un train régional vendredi près de Rouen, qui fait déjà l'objet d'une enquête judiciaire, a également donné lieu à l'ouverture d'une enquête technique, par l'organisme spécialisé, a indiqué dimanche le ministre des Transports Philippe Tabarot.

"En complément de l’enquête judiciaire, une enquête technique du Bureau d’enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT) est ouverte" afin de "déterminer précisément les circonstances" de cet accident, a-t-il écrit sur X.

Le BEA-TT se saisit lui-même des cas d'accident sur lesquels il lui parait pertinent d'ouvrir une enquête et son "but est de formuler des recommandations", avait indiqué samedi à l'AFP son directeur.

Cet organisme, créé en 2004, "a pour mission de réaliser, en toute indépendance, des enquêtes techniques sur les accidents ou incidents potentiellement graves de transport terrestre afin d’en établir les circonstances, d’en identifier les causes certaines ou probables, et d’émettre des recommandation de nature à prévenir de futurs accidents", selon son site.

Les causes de l'accident, survenu à proximité de Cléon (Seine-Maritime), ne sont pas encore déterminées.

Un morceau de rail présent sur la voie pourrait être à l'origine du déraillement, dans lequel 44 personnes ont été blessées, dont une gravement, selon le parquet. Cependant, les causes de la présence de cet objet restent pour l'instant "inconnues" et l'enquête se poursuit, a-t-on précisé de même source.

Un acte malveillant a été évoqué, notamment par plusieurs responsables politiques, mais le parquet a appelé samedi soir à la prudence.

Le déraillement du TER, qui assurait la liaison Rouen-Caen, s'est produit entre les gares de Tourville et d'Elbeuf-Saint-Aubin, au niveau de la commune de Cléon, au sud de Rouen, vendredi vers 19H45. Le convoi de deux rames transportait 186 personnes.

Si les trains circulent "selon les horaires quasi habituels, avec quelques adaptations" pour les trajets Caen-Elbeuf et Elbeuf-Caen, "pour Elbeuf-Rouen et Rouen-Elbeuf, la ligne n’est pas praticable", a indiqué dimanche SNCF Voyageurs Normandie à l'AFP.