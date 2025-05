information fournie par So Foot • 01/05/2025 à 22:42

Der Zakarian : « Quand j'ai signé à Caen, je n'avais pas vu qu'il y avait dix points d'écart »

Michel Der Zakarian est descendu deux fois, cette saison.

Viré du futur relégué Montpellier en octobre, le Franco-Arménien s’était embourbé dans une mission sauvetage à Caen, en février. Raté : avec une victoire en neuf matchs, Der Zak’ n’a pas sauvé grand chose, et Malherbe va renouer avec la troisième division, 41 ans après. Ce jeudi en conférence de presse, l’ancien coach de Clermont, Nantes ou encore Reims a confirmé qu’il n’irait pas plus loin avec le club normand . Et a lâché quelques phrases assez croustillantes.…

JB pour SOFOOT.com