Dépistage des cancers : la France, mauvaise élève de l’UE

La France est à la traîne. C'est ce qui ressort d'un rapport de l'Organisation européenne du cancer (OEC) sur la prévention et le dépistage du cancer en Europe. Si l'organisme note, dans son rapport publié lundi, que la France obtient de bons résultats en matière de soins, les pouvoirs publics français n'assurent pas des taux de dépistage aussi bons que leurs voisins européens.

Ainsi, le taux de dépistage du cancer du sein en France est inférieur de 7 points à la moyenne européenne (46,9 % contre 54 %). Le taux de participation au dépistage du cancer colorectal est, lui, de 34,6 % en France contre 36 % en Europe. Le taux de vaccination contre le papillomavirus – virus à l'origine de la grande majorité des 3 000 cancers du col de l'utérus annuels – est, lui, de 42 % chez les filles de 9 à 14 ans, bien loin de l'objectif fixé par l'Europe de 90 %.

En France, les cancers restent la première cause de mortalité chez les hommes et la deuxième chez les femmes. Par ailleurs, selon une étude internationale publiée en septembre 2023, le taux de cancers a augmenté de 79 % chez les moins de 50 ans entre 1990 et 2019.

En France, le nombre de nouveaux cas de cancers a presque doublé en trente ans. L'Organisation européenne du cancer (ECO) note tout de même les meilleurs taux de survie des patients traités en France, en comparaison à ses voisins. Ainsi, le