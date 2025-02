Dépenses militaires des pays de l'Otan : qui dépense combien en Europe ?

L'invasion russe en Ukraine a mis un coup d'accélérateur aux dépenses de défense. Sans surprise, les voisins de Moscou investissent davantage.

Un véhicule blindé Pandur II, de l'armée tchèque (illustration) ( AFP / RONNY HARTMANN )

Bien au-dessus de 2% à la frontière russe et en dessous pour les pays les plus éloignés : parmi les membres européens de l'Otan, 22 ont respecté en 2024 le seuil minimum de dépenses militaires, mais avec des disparités géographiques.

A la veille d'une réunion des ministres de la Défense de l'Otan, le secrétaire général de l'Alliance Mark Rutte a souligné mercredi 12 février la nécessité pour les Européens de dépenser "considérablement plus" pour leur défense. Le président américain Donald Trump réclame même qu'ils montent à 5% du PIB.

La Pologne est en tête de ces dépenses, avec une hausse marquée depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie il y a presque trois ans : les dépenses pour sa défense passent de 1,88% du PIB en 2014 à 2,23% en 2022, puis à 3,26% en 2023 et 4,12% en 2024.

Outre la Pologne, dont la capitale Varsovie est à quelque 1.150 km de Moscou, quatre pays aux capitales à moins de 1.000 km du Kremlin sont dans le top cinq des pays qui consacre le plus de ressources pour leur défense.

Les Européens de l'Otan dépensent deux fois moins que les Etats-Unis

L'Estonie (3,43%), la Lettonie (3,15%), la Lituanie (2,85%) et la Finlande (2,41%) partagent d'ailleurs chacun une frontière avec la Russie.

A l'inverse, le pays aux plus faibles dépenses est l'autre bout du continent: l'Espagne, avec 1,28% en 2024 et une capitale Madrid à 3.450 km de Moscou.

En moyenne, se rapprocher de 1.000 km de Moscou fait grimper les dépenses militaires de 0,6 point de pourcentage du PIB, selon un calcul de l'AFP à partir de chiffres de l'Alliance.

Au total, les 32 membres de l'Otan consacrent 1.474 milliards de dollars à leur défense, dont 476 milliards de la part des pays européens - deux fois moins que les 968 milliards dépensés par les Etats-Unis.

Rapportés aux populations, ces chiffres montrent que chaque Américain dépense environ 2.890 dollars pour la Défense, contre 1.891 environ pour chaque Européen dont le pays est membre de l'Otan (sans la Turquie).

Hors inflation, le budget de défense collectif est en hausse de 30% depuis 2014 pour l'ensemble de l'Alliance, et de 67% pour les membres sur le vieux continent.

Objectif 2%, ou plus

Les pays de l'Otan se sont pour la dernière fois engagés en 2014, après l'annexion par la Russie de la péninsule ukrainienne de Crimée, à consacrer au moins 2% de leur produit intérieur brut (PIB) aux dépenses militaires. En 2024, ils sont 23 sur 32 à avoir tenu cet engagement, dont 22 en Europe en plus des Etats-Unis.

En 2014, seulement trois pays respectaient ce seuil. Jusqu'en 2022, ils étaient encore moins de 10.

Mais plusieurs voix se sont élevées pour augmenter cet objectif. Le président américain Donald Trump, qui accuse les autres membres de l'Alliance de n'en pas faire assez pour assurer leur protection, a même évoqué 5%.

Le chef de l'Alliance atlantique, Mark Rutte, a prévenu que l'Europe devait dépenser "beaucoup plus" que 2% pour assurer sa défense. Probablement "au-dessus de 3%", a-t-il précisé mercredi.

Fin janvier, les ministres allemand et français de la Défense ont estimé que consacrer 2% du PIB à la défense "ne suffit pas". Allemagne et France, plus gros contributeurs européens en chiffre absolus, consacrent respectivement 97,7 et 64,3 milliards de dollars à leur défense.

La Lituanie préconise de son côté un objectif de 3% pour l'Alliance. Son président a annoncé en janvier que le pays consacrera annuellement entre 5% et 6% du PIB pour financer les besoins de la défense entre 2026 et 2030.