Dépenses de défense : l'Espagne se félicite d'avoir atteint le seuil de 2% du PIB

L'engagement de consacrer 2% de son PIB à la défense avait été pris lors d'un sommet de l'OTAN au Pays de Galles en 2014.

( AFP / JOSE JORDAN )

Le gouvernement de gauche espagnol s'est félicité d'avoir atteint l'objectif de consacrer 2% de son PIB à ses dépenses de défense. "L'Espagne, en tant que partenaire fiable et responsable (...) respecte l'engagement pris d'atteindre 2% du PIB dans les investissements liés à la défense", a déclaré dans un communiqué publié jeudi 28 août le ministère de la Défense du gouvernement de Pedro Sánchez, qui a déjà assuré qu'il ne se conformerait pas au nouvel objectif de 5%.

"Cela est possible grâce au Plan industriel et technologique pour la sécurité et la défense, qui bénéficie d'un investissement initial de 10,471 millions d'euros en 2025", a ajouté le ministère.

Loin des voisins de la Russie

Les trois membres de l'Alliance Atlantique qui consacrent le plus grand pourcentage de leur PIB à la défense sont proches de la Russie de Vladimir Poutine, engagée depuis trois ans dans un conflit en Ukraine: il s'agit de la Pologne (4,48 %), de la Lituanie (4 %) et de la Lettonie (3,73 %), selon les données de l'OTAN. L'Espagne se situe dans le groupe de queue avec l'Allemagne, le Portugal ou la Belgique, également à 2%.

Lors du dernier sommet de l'OTAN, en juin à La Haye, le président des États-Unis, Donald Trump, avait menacé de sanctionner commercialement l'Espagne en raison du refus de Pedro Sánchez de s'engager à porter les dépenses de défense espagnoles à 5% du PIB. "Le ministère de la Défense nous informe que les capacités convenues avec l'OTAN représentent 2,1% de notre PIB, et c'est ce que nous allons faire", avait déclaré le Premier ministre espagnol à Bruxelles peu après.