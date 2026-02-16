Dépenses de défense : Berlin dénonce les "efforts insuffisants" d'Emmanuel Macron et de la France

L'Allemagne estime que la France doit "faire des économies", notamment dans le domaine social, pour pouvoir dépenser plus pour sa défense.

Johann Wadephul à Riga, en Lettonie, le 26 janvier 2026. ( AFP / GINTS IVUSKANS )

La France déploie des effort "insuffisants" pour augmenter ses dépenses de défense et assurer la souveraineté européenne, malgré le discours volontariste d'Emmanuel Macron, a dénoncé lundi 16 février le chef de la diplomatie allemande.

Le président français Emmanuel Macron "évoque à juste titre tout le temps notre aspiration à la souveraineté européenne. Quiconque en parle doit agir en conséquence dans son propre pays. Les efforts déployés jusqu'à présent en république française sont insuffisants pour y parvenir", a dit le ministre Johann Wadephul dans un entretien à la radio allemande Deutschlandfunk.

Pas de mutualisation de la dette

Évoquant l'objectif affiché des pays de l'Otan d'atteindre, sous la pression de Donald Trump, au moins 5% de leur Produit intérieur brut (PIB) consacrées à leurs dépenses de sécurité d'ici 2035, le ministre a jugé que chez ses voisins il y avait "des progrès à faire".

Il a donc appelé la France à "faire des économies", notamment dans le domaine social, pour "disposer de la marge de manœuvre nécessaire afin d'atteindre l'objectif central de la capacité de défense de l'Europe".

Il a également rejeté l'appel de président français à une forme de mutualisation européenne des emprunts nécessaire à financer de vastes investissements, faisant écho ainsi au chancelier Friedrich Merz. Selon lui, les 5% promis par les États de l'Otan sont des "engagements de dépenses nationales" et non européennes.