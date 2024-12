Démographie française : Toulouse bientôt 3e ville de France devant Lyon?

Selon les données de l'Insee, la dynamique démographique de la ville rose est bien supérieure à la capitale des Gaules, et leurs courbes de population devraient bientôt se croiser.

Un rassemblement place du Capitole, à Toulouse (illustration) ( AFP / VALENTINE CHAPUIS )

Florissante ville rose. Tractée par Toulouse, qui devrait chiper à Lyon la place de 3e ville la plus peuplée de France, la région Occitanie a connu la plus forte croissance démographique de France métropolitaine entre 2016 et 2022.

Selon les derniers chiffres de l'Insee communiqués vendredi 19 décembre, Toulouse (511.684 habitants au 1er janvier 2022) devrait ravir la 3e place à Lyon, qui ne compte que 9.090 habitants supplémentaires, après avoir gagné entre 2016 et 2022 environ 5.000 habitants de plus que la capitale des Gaules chaque année. La ville rose se placerait alors derrière Paris et Marseille.

Montpellier, deuxième moteur de la croissance

Avec un peu plus de six millions d'habitants (6.080.731 en 2022), l'Occitanie, quatrième région française en importance de population, talonne la Nouvelle-Aquitaine (6.113.384 habitants) et pourrait la dépasser prochainement, portée par un taux de croissance annuel plus important sur la période 2016-2022 (0,77% contre 0,49%). Elle reste toutefois loin derrière l'Ile-de-France (près de 12,4 millions d'habitants) et Auvergne-Rhône-Alpes (près de 8,2 millions).

La croissance démographique occitane est notamment due à l'attractivité de Toulouse (+1,2% par an) et Montpellier (+1,5%), respectivement 4e et 7e plus grosses villes de France, et dont la croissance lors de cette période dépasse largement celle des autres métropoles du top 10.

A titre de comparaison la croissance démographique de Marseille est de 0,3% sur la même période, à peine supérieure à celle de Lyon (0,2%). Paris a quant à elle perdu 12.770 habitants, soit une baisse de 0,6%.

La dynamique démographique de l'Occitanie est presque entièrement due à son solde migratoire, note l'Insee, le solde naturel (la différence entre les naissances et les décès) de la région étant proche de zéro.

La méthode du recensement annuel est habituellement "basée sur des cycles de collecte de cinq ans", explique l'Insee, mais la pandémie de Covid-19 a conduit à reporter d'un an l'enquête prévue en 2021, raison pour laquelle les données dévoilées vendredi portent sur six années de 2016 à 2022. Les chiffres concernant la population au 1er janvier 2023 seront connus fin 2025, et ainsi de suite.