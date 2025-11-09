 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Démission du patron de la BBC, critiquée pour le montage d'un documentaire sur Trump
information fournie par Reuters 09/11/2025 à 19:49

Le directeur général de la BBC Tim Davie et la directrice générale de l'information Deborah Turness ont démissionné à la suite d'accusations de partialité du groupe d'audiovisuel public britannique, incluant le montage d'un discours de Donald Trump.

La BBC a été accusée de ne pas respecter le principe de neutralité politique dans ses reportages, notamment dans sa couverture du président américain, de la guerre dans la bande de Gaza et des questions transgenres.

Dernière controverse en date, le Daily Telegraph a fait état d'un document interne produit par un ancien conseiller de la BBC énumérant une série d'erreurs incluant le montage d'un discours de Donald Trump prononcé le 6 janvier 2001.

Ce document suggère que l'émission phare Panorama a assemblé deux extraits du discours afin que Donald Trump semble encourager les émeutes du Capitole de janvier 2021.

"C'est entièrement ma décision, et je reste très reconnaissant envers le président et le conseil d'administration pour leur soutien inébranlable et unanime tout au long de mon mandat, y compris ces derniers jours", a déclaré Tim Davie dans un communiqué.

"J'ai réfléchi aux exigences personnelles et professionnelles très intenses liées à la gestion de ce rôle pendant de nombreuses années en cette période fébrile, ainsi qu'au fait que je souhaite donner à mon successeur le temps de contribuer à l'élaboration des plans de la Charte qu'il devra mettre en œuvre", a-t-il ajouté.

Dans le documentaire de la BBC, on voit Donald Trump dire à ses partisans "nous allons marcher jusqu'au Capitole" et ajouter qu'ils vont "se battre comme des diables", une phrase extrait d'une autre partie de son discours.

La porte-parole de la Maison blanche, Karoline Leavitt, a qualifié la BBC de "chaîne d'information 100% fausse" et de "machine de propagande" dans un entretien publié vendredi.

Tim Davie restera en poste au cours des prochains mois, le temps de lui trouver un remplaçant.

Selon une personne au fait du dossier, sa décision a fortement surpris le conseil d'administration de la BBC.

(Reportage d'Andrew MacAskill et Michael Holden, version française Benjamin Mallet)

Donald Trump
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La ministre des Comptes publics Amélie de Montchalin avant le vote de la partie "recettes" du budget de la Sécu à l'Assemblée nationale, le 8 novembre 2025 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Budget de la Sécu : l'Assemblée débat, mais les délais se resserrent
    information fournie par AFP 09.11.2025 19:17 

    L'Assemblée ira-t-elle au bout du budget de la Sécu ? Avec plusieurs centaines d'amendements, moins de deux jours d'examen prévus, et un débat crucial attendu sur la réforme des retraites, la question plane sur l'hémicycle. Si les débats dépassent les délais constitutionnels, ... Lire la suite

  • Le bâtiment de la Philarmonie de Paris, réalisé par l'architecte Jean Nouvel, à Paris, le 29 janvier 2025 ( AFP / Sébastien DUPUY )
    Heurts à la Philharmonie: les quatre suspects mis en examen
    information fournie par AFP 09.11.2025 18:54 

    Les trois hommes et la femme retenus depuis jeudi soir à la suite des heurts lors d'un concert de l'Orchestre philharmonique d'Israël à la Philharmonie de Paris ont été mis en examen dimanche par un juge d'instruction, a indiqué le parquet de Paris à l'AFP. "Les ... Lire la suite

  • 13-Novembre: une "course pour la liberté" sillonne les lieux des attentats
    13-Novembre: une "course pour la liberté" sillonne les lieux des attentats
    information fournie par AFP Video 09.11.2025 18:09 

    Au pied du Stade de France embrumé, plus de 1.500 personnes se sont élancées dimanche matin dans une "course pour la liberté" sillonnant ensuite l'est parisien, reliant les lieux où, le 13 novembre 2015, des commandos du groupe État islamique tuaient 130 personnes ... Lire la suite

  • Des Israéliens portant des T-shirt avec la photo de l'officier Hadar Goldin tué en 2014 à Gaza attendent l'arrivée d'un corps rendu par le Hamas et présumé être le sien devant les services de médecine légiste de Tel Aviv, le 9 novembre 2025 ( AFP / Menahem Kahana )
    Israël a reçu la dépouille présumée de Hadar Goldin, tué en 2014 à Gaza
    information fournie par AFP 09.11.2025 18:01 

    Israël a annoncé dimanche avoir reçu un nouveau corps d'otage, que le Hamas a dit être celui de l'officier israélien Hadar Goldin, tué en 2014 dans la bande de Gaza. Le cercueil, remis par la Croix-Rouge à l'armée israélienne et au Shin Bet, le service de sécurité ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank