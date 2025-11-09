Démission du patron de la BBC, critiquée pour le montage d'un documentaire sur Trump

Le directeur général de la BBC Tim Davie et la directrice générale de l'information Deborah Turness ont démissionné à la suite d'accusations de partialité du groupe d'audiovisuel public britannique, incluant le montage d'un discours de Donald Trump.

La BBC a été accusée de ne pas respecter le principe de neutralité politique dans ses reportages, notamment dans sa couverture du président américain, de la guerre dans la bande de Gaza et des questions transgenres.

Dernière controverse en date, le Daily Telegraph a fait état d'un document interne produit par un ancien conseiller de la BBC énumérant une série d'erreurs incluant le montage d'un discours de Donald Trump prononcé le 6 janvier 2001.

Ce document suggère que l'émission phare Panorama a assemblé deux extraits du discours afin que Donald Trump semble encourager les émeutes du Capitole de janvier 2021.

"C'est entièrement ma décision, et je reste très reconnaissant envers le président et le conseil d'administration pour leur soutien inébranlable et unanime tout au long de mon mandat, y compris ces derniers jours", a déclaré Tim Davie dans un communiqué.

"J'ai réfléchi aux exigences personnelles et professionnelles très intenses liées à la gestion de ce rôle pendant de nombreuses années en cette période fébrile, ainsi qu'au fait que je souhaite donner à mon successeur le temps de contribuer à l'élaboration des plans de la Charte qu'il devra mettre en œuvre", a-t-il ajouté.

Dans le documentaire de la BBC, on voit Donald Trump dire à ses partisans "nous allons marcher jusqu'au Capitole" et ajouter qu'ils vont "se battre comme des diables", une phrase extrait d'une autre partie de son discours.

La porte-parole de la Maison blanche, Karoline Leavitt, a qualifié la BBC de "chaîne d'information 100% fausse" et de "machine de propagande" dans un entretien publié vendredi.

Tim Davie restera en poste au cours des prochains mois, le temps de lui trouver un remplaçant.

Selon une personne au fait du dossier, sa décision a fortement surpris le conseil d'administration de la BBC.

(Reportage d'Andrew MacAskill et Michael Holden, version française Benjamin Mallet)