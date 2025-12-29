Démission du gouverneur de la Banque centrale iranienne-Nournews

Le gouverneur de la Banque centrale iranienne, Mohammad Reza Farzin, a démissionné, rapporte lundi l'agence semi-officielle iranienne Nournews, qui cite un responsable de la présidence.

L'Iran lutte contre l'effondrement de sa monnaie et une forte inflation. Le rial chute sous l'effet des sanctions occidentales contre l'économie iranienne, atteignant lundi un plus bas record d'environ 1.390.000 rials par dollar, d'après des chiffres agrégés par des plateformes en ligne.

L'économie iranienne est menacée de récession, la Banque mondiale prévoyant une contraction du PIB de 1,7% en 2025 et de 2,8% en 2026. Ce risque est aggravé par l'augmentation de l'inflation, qui a atteint 48,6% en octobre, son plus haut niveau depuis 40 mois, selon le centre statistique iranien.

Les médias iraniens font état de manifestations dans la capitale Téhéran, principalement organisées par des commerçants, pour protester contre la situation économique.

Mohammad Reza Farzin dirigeait la banque centrale depuis décembre 2022.

Les médias d'État iraniens ont rapporté plus tard dans la journée de lundi, citant l'adjoint à la communication et à l'information du bureau du président iranien Massoud Pezeshkian, que l'ancien ministre de l'Economie Abdolnaser Hemmati le remplacerait à la tête de la Banque centrale.

(Reportage Elwely Elwelly; Nathan Vifflin pour la version française, édité par Sophie Louet)