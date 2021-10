Démarches administratives : simplifiez-vous la vie avec FranceConnect

Franceconnect est un moyen simple et sûr de ce connecter aux divers services administratifs. (© G. Tronel)

Vous pouvez déverrouiller l’accès à de nombreux services administratifs avec des identifiants et mots de passe que vous possédez déjà. Marche à suivre.

Avec FranceConnect, fini les angoisses des identifiants et des mots de passe lors d’une déclaration d’impôts ou pour consulter vos remboursements Sécurité sociale et mutuelle. 24 millions de Français ont déjà adopté ce service de connexion aux sites administratifs qui simplifie la vie.

Par exemple, pour connaître le nombre de points qui vous restent sur votre permis de conduite, vous allez sur le site tele7.interieur.gouv.fr, vous cliquez sur «Se connecter avec FranceConnect», vous rentrez le couple identifiant et mot de passe que vous possédez déjà (disons, ce lui d'impots.gouv.fr), vous tapez votre numéro de permis de conduire qui se trouve à côté de la photo, et le solde de points s'affiche sur un capital de 12. Magic, non? Voici en détail comment fonctionne FranceConnect.

Comment ça marche

Il suffit de se rendre sur le portail du site administratif qui vous intéresse (impots.gouv.fr, ameli.fr, etc.) et de cliquer sur le bouton FranceConnect. La page qui s’affiche propose alors de choisir un couple identifiant et mot de passe que vous possédez déjà parmi cinq au choix: celui des impôts, de la Sécurité sociale, de MobileConnect et moi (accessible aux utilisateurs d’Orange), de la Mutuelle sociale agricole (MSA) ou encore l’identité numérique de La Poste la plus sécurisée en France

En fait, FranceConnect est comme une serrure d’identification dans laquelle vous introduisez une