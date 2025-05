Démarchage abusif, service client, paiement de l'énergie solaire : le médiateur de l'énergie épingle trois fournisseurs de gaz et d'électricité

Dans l'ensemble, les saisines du médiateur national de l'énergie ont reculé en 2024, après avoir bondi en 2023, dans le sillage des hausses de prix liées à la guerre en Ukraine.

( AFP / ALAIN JOCARD )

Le médiateur de l'énergie a attribué un "carton rouge" à trois fournisseurs d'énergie -Wekiwi, Primagaz et JPME-, pointant notamment de mauvaises pratiques commerciales, un service client déficient ou encore des défauts systématiques de paiement aux clients fournisseurs d'électricité solaire.

Le médiateur national de l'énergie Olivier Challan Belval, dans son rapport annuel 2024 publié lundi 24 mai, a notamment ciblé pour la troisième fois le fournisseur Wekiwi, déjà épinglé en 2022 et 2023. "Sont en cause ses mauvaises pratiques commerciales et notamment des cas de démarchages abusifs et de souscriptions non sollicitées ", détaille le rapport annuel, qui précise que son taux de saisines du médiateur a été 25 fois plus élevé que le taux moyen tous fournisseurs confondus.

Le fournisseur de gaz de pétrole liquéfié Primagaz est également pointé du doigt "en raison de son incapacité à régler depuis la fin de l'année 2023 les problèmes liés à son changement de système d'information, de son service client quasi inexistant" , notamment. Avec un nombre de saisines en 2024 multiplié par cinq par rapport à 2023.

Amélioration mitigée chez Enedis

Enfin, le troisième carton rouge est attribué au fournisseur d'électricité JPME, à qui il est reproché des "défauts systématiques de paiement de ses clients producteurs d'électricité photovoltaïque".

Le médiateur de l'énergie a même, en septembre dernier, "officiellement alerté les pouvoirs publics sur les mauvaises pratiques de JPME et a demandé le retrait de son autorisation d'achat pour revente d'électricité" .

Enedis en revanche, après son carton rouge de 2023, y échappe en 2024, mais le médiateur "regrette que les médiations avec Enedis, qui avait reçu un carton en 2023, restent très difficiles, au détriment des consommateurs d'électricité".

Les saisines du médiateur national de l'énergie ont reculé de 17% en 2024 par rapport à 2023, avec 11.678 saisines en médiation. Le nombre de saisines avait bondi avec la hausse des prix de l'énergie liée à la guerre en Ukraine.

Les fournisseurs et les gestionnaires de réseaux de distribution ont versé en 2024 plus de 15 millions d'euros à leurs clients à la suite de l'intervention du médiateur national de l'énergie, ce qui représente 90% des montants qu'il avait recommandés.

Olivier Challan Belval précise qu'il espère "voir aboutir des avancées législatives renforçant la protection des consommateurs d'énergie, telles que l'interdiction du démarchage téléphonique sans consentement, en cours d'examen au Parlement".