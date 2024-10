Delta: le bénéfice du 3T affecté par la panne de CrowdStrike

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ANDREW BURTON )

La compagnie aérienne Delta Air Lines a publié jeudi un bénéfice par action proforma légèrement inférieur aux attentes des analystes, affecté en particulier par les conséquences de la panne informatique mondiale d'un logiciel du groupe Crowdstrike.

Entre juillet et septembre, Delta a encaissé 15,67 milliards de dollars (+1% sur un an) et dégagé un bénéfice net de 1,27 milliard de dollars (+15%). C'est mieux que le consensus des analystes de FactSet qui tablaient respectivement sur 14,65 milliards et 985 millions.

Mais en terme de bénéfice net par action hors éléments exceptionnels, référence pour les marchés, le groupe n'a pas répondu aux attentes avec 1,50 dollar au lieu de 1,52 dollar du consensus.

Il a précisé que la panne informatique avait grevé son chiffre d'affaires d'environ 380 millions de dollars, principalement du fait du remboursement des passagers pour l'annulation de 7.000 vols sur cinq jours, et pesé sur son bénéfice net par action à hauteur de 45 cents.

Une mise à jour le 19 juillet d'un logiciel du groupe de cybersécurité CrowdStrike sur Windows, système d'exploitation de Microsoft, a fait dysfonctionner de nombreux systèmes informatiques à travers le monde. D'après Microsoft, environ 8,5 millions d'appareils ont été touchés.

Fin juillet, son patron Ed Bastian avait indiqué que la compagnie allait demander des dommages et intérêts. Il avait alors estimé les pertes à 500 millions, en incluant les remboursements des vols annulés ainsi que les compensations et frais de logement des passagers de ces vols.

"Dans un contexte d'amélioration du secteur et d'une forte demande de voyages chez Delta, nous sommes positionnés pour terminer l'année sur des chapeaux de roues", a commenté jeudi Ed Bastian, cité dans un communiqué.

Selon lui, le bénéfice avant impôts devrait bondir de 30% au quatrième trimestre, sur un an, à 1,4 milliard de dollars ce qui en ferait "l'un des quatrièmes trimestres les plus rentables de notre histoire".

Concernant le dernier trimestre de l'exercice, en données comparables, le groupe anticipe une hausse du chiffre d'affaires de 2% à 4%, une marge opérationnelle de 11% à 13% et un bénéfice net par action compris entre 1,60 et 1,85 dollar. Le consensus table sur 1,76 dollar à ce stade.

"Nous attendons une poursuite de l'amélioration des tendances et les réservations pour la période des fêtes de fin d'année sont fortes", a indiqué Glen Hauenstein, président de Delta, cité dans le communiqué, s'attendant néanmoins à un creux aux alentours de l'élection présidentielle américaine le 5 novembre.

Mais, dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action Delta perdait 6,55%.

L'activité au troisième trimestre a été marquée par une progression de la classe Premium toujours plus rapide que la classe Economie, que ce soit pour les vols nationaux et internationaux.

Et également par un rebond de la demande pour les vols transatlantiques après les Jeux olympiques de Paris et une amélioration du côté de l'Amérique latine, dans un contexte de forte demande de voyages internationaux, a expliqué le groupe.