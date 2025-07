Delta Air Lines dépasse les attentes au 2T, les marchés ravis de ses prévisions

La compagnie aérienne américaine Delta Air Lines a publié jeudi des résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre et a de nouveau livré des prévisions pour le reste de son exercice, le tout étant salué par les analystes.

Entre avril et juin, le groupe a engrangé un chiffre d'affaires inchangé sur un an de 16,65 milliards de dollars et un bénéfice net de 2,13 milliards de dollars (+63% sur un an).

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels - valeur privilégiée par les marchés -, le bénéfice net ressort à 2,10 dollars contre 2,36 dollars un an plus tôt. Le consensus des analystes de FactSet attendait 2,06 dollars.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action Delta Air Lines bondissait de plus de 13%.

Outre les résultats trimestriels, les analystes accueillaient favorablement les nouvelles prévisions. Delta avait renoncé aux précédentes en début d'année en raison de l'"environnement de croissance ralentie", avait-il alors expliqué.

Ed Bastian, patron du groupe, a évoqué sur CNBC jeudi matin une "grande retenue" de la clientèle sur le début d'année du fait du "niveau de turbulences" liées aux conflits géopolitiques et à la guerre commerciale initiée par les Etats-Unis avec le monde entier.

Cette prudence "commence à s'estomper un peu", a-t-il ajouté, reconnaissant que cela avait surtout affecté la cabine économique (-5%) dont les clients sont plus sensibles au prix.

Pour le troisième trimestre, le groupe d'Atlanta (Géorgie) anticipe un chiffre d'affaires dans une fourchette allant d'une stabilité à un gain de 4%, une marge opérationnelle de 9% à 11% (12,6% au deuxième trimestre) et un bénéfice net par action proforma entre 1,25 et 1,75 dollar.

Pour ce dernier, avant la publication de jeudi, le consensus prévoyait 1,34 dollar pour le trimestre en cours et 5,38 dollars pour l'ensemble de l'année.

La compagnie a prévu un bénéfice net par action à données comparables compris entre 5,25 et 6,25 dollars pour 2025 et 3 à 4 milliards de dollars de liquidités disponibles (déjà 2 milliards depuis janvier).

Elle s'attend à ce que les tendances de la demande "se stabilisent" sur la seconde partie de l'année, à des niveaux similaires à ceux de 2024.

Le marché saluait également la promesse d'une hausse de 25% du dividende annuel.

Au cours du deuxième trimestre, Delta a constaté que le chiffre d'affaires en cabine Premium avait de nouveau progressé plus rapidement que la classe économique et que celui des liaisons internationale (+2%) avait bénéficié de l'essor du réseau transPacifique (+11%).

En revanche, l'Europe était "étincelante depuis deux ans mais la faiblesse actuelle du dollar rend les voyages en Europe plus cher", a noté M. Bastian sur CNBC.

La demande pour la classe Affaires a poursuivi sur sa trajectoire, en particulier à la faveur des liaisons domestiques.