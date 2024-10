Déficit public : l’Institut Montaigne propose 150 milliards d’économies d’ici à 2050

Près de 150 milliards d'euros d'économies d'ici à 2050. C'est ce que promet l'Institut Montaigne dans un rapport paru ce mardi 8 octobre, dévoilé par Le Figaro , qui fait un étalage de différentes propositions. La première d'entre elles est une nouvelle réforme des retraites, le think tank d'obédience libérale proposant de porter « progressivement » l'âge de départ à la retraite à 66 ans d'ici à 2050. Soit un volume d'économies considérable de 30 milliards d'euros, d'après ses calculs.

L'Institut Montaigne propose en outre de désindexer l'augmentation des pensions de retraite sur le smic – dont le montant est lui-même calqué sur l'inflation – pendant quatre ans. La pause permettrait à l'État de ne pas dépenser 29 milliards d'euros supplémentaires. L'organisme suggère également de supprimer la niche fiscale sur les pensions de retraite, qui représente encore 8,4 milliards d'euros.

Les collectivités territoriales sont dans le viseur du think tank. La baisse de leur dotation devrait faire économiser 25 milliards d'euros à l'État d'ici à 2030, calcule l'Institut Montaigne. « Plus une collectivité dispose de moyens financiers, plus elle a tendance à les dépenser », expliquent les auteurs de l'étude au Figaro . L'Institut Montaigne recommande aussi de ne pas remplacer un départ à la retraite sur deux de fonctionnaire durant quatre ans, pour