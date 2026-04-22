 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Déficit: l'Italie échoue à passer sous la barre des 3%
information fournie par Boursorama avec AFP 22/04/2026 à 13:02

Le déficit de l'Etat italien a baissé en 2025 mais est resté juste au-dessus de la barre européenne des 3%, a confirmé Eurostat mercredi.

Giorgio Meloni, le 14 décembre 2025, à Rome ( AFP / TIZIANA FABI )

Giorgio Meloni, le 14 décembre 2025, à Rome ( AFP / TIZIANA FABI )

Près de 15 ans après la crise de la dette italienne, le gouvernement de droite et d'extrême-droite dirigé par Giorgia Meloni comptait faire passer le déficit public sous cette barre, ce qui lui permettrait de sortir de la procédure de la Commission européenne pour déficit excessif et d'avoir plus de marges de manoeuvre.

La croissance de l'économie italienne a ralenti fin 2025 et le déficit est resté à 3,1% du PIB, avait déjà indiqué début mars l'Institut italien des statistiques.

Les gouvernements successifs ont taillé dans les comptes publics, passant de -9,4% en 2020, année de l'épidémie de Covid, à -7,1% en 2023, -3.4% en 2024, et -3,1% en 2025, à 69 milliards d'euros.

L'Italie est ainsi dans la moyenne des Etats de l'Union européenne (3,1% en 2025 comme en 2024). Onze Etats ont des déficits supérieurs à 3%, dont la Roumanie (-7.9%), la Pologne (-7.3%), la Belgique (-5.2%) et la France (-5.1%).

Eurostat a précisé ne pas avoir amendé les donnés fournies par les Etats membres dans cette estimation annuelle de leurs déficits.

"Ce n'est pas un drame" pour l'Italie, a déclaré à l'AFP l'économiste Lorenzo Codogno. "Rester ou sortir de la procédure européenne est plutôt cosmétique, pour faire voir aux marchés que l'on a atteint l'objectif".

"C'est aussi important du point de vue politique, notamment pour les élections prévues en 2027", a ajouté l'économiste.

La coalition au pouvoir en Italie a affiché le redressement des comptes publics comme une de ses priorités. Mais elle demande aussi une suspension "généralisée" des règles européennes sur le déficit dans le contexte si la guerre au Moyen-Orient venait à se relancer.

Mercredi, le conseil des ministres doit valider ses prévisions de croissance pour l'année 2026.

La Banque d'Italie a déjà revu ses prévisions à la baisse à cause de la brutale hausse des prix de l'énergie liée à la guerre. Ses experts prévoient une croissance égale à zéro en 2026 si la guerre venait à se prolonger, avec une entrée en récession en 2027.

2 commentaires

  • 14:22

    Un sacré exploit par rapport à la France, c'est loin d'être un échec comme cela est titré par l'AFP

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • David Amiel à Paris, le 4 novembre 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )
    Carburants: le coût des aides estimé à 180 millions d'euros en mai, indique David Amiel
    information fournie par AFP 22.04.2026 15:19 

    Le coût des nouvelles aides sur le carburant et du prolongement de certaines mesures de soutien coûtera 180 millions d'euros en mai, après 150 millions d'euros en avril, a indiqué mercredi le ministre des Comptes publics, David Amiel. Le Premier ministre, Sébastien ... Lire la suite

  • Le logo de Boeing au Salon du Bourget
    Boeing affiche une perte inférieure aux prévisions au T1
    information fournie par Reuters 22.04.2026 15:15 

    par Dan Catchpole Boeing a fait état mercredi ‌d'une perte nettement inférieure aux prévisions au premier trimestre, signe d'un redressement opérationnel continu après des années ​de crises successives ayant généré une dette colossale. Sur les trois premiers mois ... Lire la suite

  • une chaussure Puma (Crédit: Zakaria Issaad / Unsplash)
    Puma recrute un ancien d'Asics et Nike à la tête de sa division "wholesale"
    information fournie par Zonebourse 22.04.2026 15:11 

    Puma a annoncé mercredi avoir nommé Bertrand Blanc au poste nouvellement créé de vice-président en charge de ses activités de ventes aux distributeurs partenaires (wholesale) afin de redynamiser la division, dont les ventes ont chuté de plus de 17% l'an dernier. ... Lire la suite

  • Chloé Ridel présente le projet du PS au siège du parti à Paris le 22 avril 2026 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    "Vivre libre": le PS présente son projet pour le XXIe siècle
    information fournie par AFP 22.04.2026 14:48 

    Le Parti socialiste a présenté mercredi son projet destiné à définir le socialisme du XXIe siècle, qui renvoie la social-démocratie au passé, et se concentre sur la notion de liberté, jusqu'alors préemptée par la droite et l'extrême droite. Le texte de 144 pages, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank