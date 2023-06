Défense, moteurs F-414 et transferts de technologie : l'axe Etats-Unis/Inde prend du poids

La visite du président Modi à Washington coincïde avec plusieurs annonces dont une "initiative pionnière" dans l'industrie de la défense. Historiquement lié à la Russie en la matière, le pays le plus peuplé du monde diversifie ses approvisionnements, et suscite les intérêts.

Joe Biden et Narendra Modi, à Washington, le 21 juin 2023 ( AFP / MANDEL NGAN )

Les Etats-Unis et l'Inde vont annoncer jeudi 22 juin des contrats conséquents de défense et d'industrie lors de la visite d'Etat du Premier ministre Narendra Modi, selon de hauts responsables de la Maison Blanche.

L'annonce la plus forte portera sur la fabrication future en Inde de moteurs F-414 pour avions de chasse par le conglomérat General Electric, a indiqué une haute responsable américaine lors d'un entretien avec des journalistes. Cette même source, qui a requis l'anonymat, a estimé qu'il s'agissait d'une "initiative pionnière", synonyme d'importants transferts de technologie américaine.

General Electric a déjà signé un accord cadre avec la société Hindustan Aeronautics Limited, tandis que le Congrès américain, s'agissant d'une transaction sensible, a été impliqué, a-t-elle précisé.

La même haute responsable, confirmant des informations qui circulent depuis un moment dans la presse, a indiqué par ailleurs que l'Inde "s'engageait à acquérir des drones" de combat américains et a ajouté, sans donner de détails: "Nous en sommes absolument ravis."

Le président américain Joe Biden ne peut en effet que se réjouir de voir l'Inde diversifier ses équipements de défense, elle qui est historiquement très dépendante de la Russie en la matière.

"Ecosystème de semi-conducteurs"

Narendra Modi pourra faire valoir qu'il renforce le tissu industriel indien grâce à l'annonce de General Electric, mais aussi grâce à l'initiative que va annoncer une autre grande entreprise américaine, cette fois dans le domaine des semi-conducteurs.

Le groupe américain Micron, poids lourd de la fabrication de ces composants informatiques indispensables, va en effet, selon un autre haut responsable américain, annoncer un investissement de plus de 800 millions de dollars dans une usine en Inde. Le haut responsable a indiqué qu'il s'agissait pour les Etats-Unis et l'Inde de construire un "écosystème de semi-conducteurs qui permette de diversifier les chaînes d'approvisionnement", dont la pandémie de Covid-19 a montré à quel point elles pouvaient être fragiles.

Joe Biden et Narendra Modi, dont c'est la première visite d'Etat aux Etats-Unis, vont aussi, toujours selon de hauts responsables de la Maison Blanche, annoncer des initiatives communes dans l'exploration spatiale et les métaux stratégiques, ainsi que des partenariats en matière maritime et des ouvertures de consulats.

La réception en grande pompe qui attend le Premier ministre indien illustre la volonté des Etats-Unis d'approfondir le partenariat avec le pays le plus peuplé du monde. Joe Biden veut croire que les ambitions de la Chine, qui inquiètent New Delhi et que Washington se fait fort de contrer, vont convaincre l'Inde de se tourner davantage vers l'Amérique, à défaut de devenir un allié pur et dur au même titre que certains pays occidentaux.