Défense : le Japon veut doubler son budget en trois ans et mise sur les drones

Quatre-vingts ans après la Seconde Guerre mondiale, la constitution du Japon limite toujours ses capacités militaires à des mesures ostensiblement défensives.

Des militaires japonais à Funabashi, au Japon, le 7 janvier 2024. ( AFP / RICHARD A. BROOKS )

Le Japon a définitivement tourné la page du pacifisme et cherche à augmenter sensiblement son budget militaire, en misant notamment sur l'acquisition de drone, face à un "environnement sécuritaire qui se détériore considérablement". Dès l'année prochaine, le ministère de la Défense veut fortement renforcer son arsenal dans le cadre d'une nouvelle demande de budget record présentée vendredi 29 août.

Ces dernières années, le Japon a abandonné sa position pacifiste stricte, s'orientant vers l 'acquisition de capacités de "contre-attaque" et doublant ses dépenses militaires pour les porter à 2% de son Produit intérieur brut (PIB) d'ici l'exercice fiscal 2027-2028. L'enveloppe réclamée par le ministère de la Défense pour le prochain exercice fiscal débutant le 1er avril s'élève à 8.800 milliards de yens (51,3 milliards d'euros). Elle dépasse le précédent record de 8.700 milliards de yens de la quatrième économie mondiale, obtenu pour l'exercice fiscal actuel, qui se terminera fin mars prochain.

Quatre-vingts ans après la Seconde Guerre mondiale et les bombardements atomiques de Hiroshima et de Nagasaki, la constitution du Japon limite toujours ses capacités militaires à des mesures ostensiblement défensives .

Mais la nouvelle augmentation du budget reflète l'"environnement sécuritaire qui se détériore considérablement" autour de l'archipel, a déclaré à Tokyo un responsable du ministère de la Défense. Le Japon, qui accueille quelque 54.000 militaires américains, subit également la pression du gouvernement américain pour renforcer ses capacités de défense.

La demande de budget comprend aussi une demande de 313 milliards de yens (1,8 milliard d'euros) d'investissement dans des véhicules autonomes, tant dans les airs que dans et sous la mer. La guerre en Ukraine a mis en évidence la puissance destructrice des drones et leur rôle croissant dans la guerre moderne.

"S'adapter aux changements"

Dans le cadre du plan dévoilé vendredi, Tokyo envisage d'utiliser des drones pour renforcer un système de défense côtière baptisé "SHIELD" afin de repousser d'éventuelles avancées ennemies. "Il est nécessaire de s'adapter aux changements importants dans la manière dont les armées combattent ", a déclaré le responsable de la défense.

Lors d'une visite à Istanbul au début du mois d'août, le ministre de la Défense Gen Nakatani a accepté d'étudier la possibilité d'acheter des drones turcs , ont par ailleurs rapporté des médias japonais. Tokyo renforce également son alliance militaire avec Washington, afin de rendre les forces américaines et japonaises plus réactives face à des menaces telles qu'une invasion chinoise de Taïwan. Le Japon, qui cherche également à stimuler ses exportations d'armes, a remporté ce mois-ci une commande de 11 frégates de la part de la marine australienne pour l'équivalent de 6 milliards de dollars.

La requête budgétaire doit être examinée par le ministère des Finances, le gouvernement devant élaborer dans les prochains mois une proposition budgétaire globale qui devrait atteindre un niveau record.

Selon le quotidien Yomiuri , la demande budgétaire globale devrait dépasser 122.000 milliards de yens (711 milliards d'euros), soit une forte augmentation par rapport aux 117.600 milliards de yens de l'année en cours. Une grande partie de ces fonds sera consacrée aux soins aux personnes âgées et à la gestion de la dette colossale du Japon, qui est l'une des plus importantes en proportion du produit économique parmi les économies avancées.