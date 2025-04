Défense : la Grèce signe avec la France pour l'achat de 16 missiles Exocet

La Grèce, membre de l'Otan, a annoncé le mois dernier lancer la refonte de son armée "la plus importante" de son histoire moderne.

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

La France et la Grèce ont renforcé lundi 14 avril leur partenariat stratégique, avec l'annonce par le ministre grec de la Défense Nikos Dendias d'un accord avec son homologue français, Sébastien Lecornu, pour la fourniture de 16 missiles antinavire Exocet.

"On vient de signer un accord entre États pour la fourniture de 16 missiles Exocet" du missilier européen MBDA, a déclaré Nikos Dendias lors d'une conférence de presse commune avec Sébastien Lecornu à Athènes. Il n'a pas donné davantage de précisions.

La France et la Grèce avaient signé en 2021 un partenariat stratégique dans la défense et la sécurité, en commandant 24 appareils Rafale puis trois frégates de défense et d'intervention (FDI), baptisées Belharra à l'export, pour un montant total de plus de 5,5 milliards d'euros. Les deux pays avaient assorti leur accord d'une option pour acheter une quatrième frégate et le ministre français a indiqué lundi : "Le dossier de la quatrième frégate avance".

Refonte de l'armée grecque

"Nous avons déjà une coopération étroite qui comprend les 3 Belharra et une discussion autour de l'acquisition d'une quatrième", a de son côté indiqué Nikos Dendias. Nikos Dendias avait déjà indiqué vendredi que "dans nos intentions, il y a l'acquisition d'une quatrième frégate".

"Elle fait partie de notre plan d'armement", avait-il insisté lors d'une intervention au Forum économique de Delphes. "Cette quatrième frégate (...) aura des armes stratégiques, c'est-à-dire des missiles de croisière", selon lui.

Selon une source au sein de Naval Group interrogée en mars, une proposition a été faite pour fournir trois FDI supplémentaires à la Grèce qui seront construites dans les chantiers navals grecs, une valeur ajoutée pour le renforcement de l'industrie de défense du pays.

Le ministre grec de la Défense a également précisé vendredi discuter "de la possibilité d'acquérir (...) deux frégates italiennes d'occasion".

La Grèce, membre de l'Otan, a annoncé le mois dernier lancer la refonte de son armée "la plus importante" de son histoire moderne à laquelle elle va consacrer quelque 25 milliards d'euros, dans un contexte de défis grandissants pour la sécurité de l'Europe.