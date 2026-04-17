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Défense : l'UE prépare un "war game" pour tester la clause d'assistance mutuelle entre les 27
information fournie par Boursorama avec Media Services 17/04/2026 à 19:01

L'article 42-7 du traité de l'UE prévoit qu'au cas où un pays de l'UE serait "l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres États membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir". Activé à une seule reprise lors de la vague d'attentats terroristes de 2015, son application reste encore floue.

(illustration) ( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

(illustration) ( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

Face aux incertitudes sur l'engagement des Etats-Unis pour la défense du Vieux continent, l'Union européenne se prépare à tester sa clause d'assistance mutuelle sous la forme d'une simulation, un "war game", a indiqué vendredi 17 avril un responsable de l'UE. Les Européens, préoccupés par les menaces de retrait de l'Otan récemment lancées par le président américain Donald Trump, cherchent à renforcer leur sécurité collective.

Ils ont été encouragés à le faire par les récentes frappes de drones iraniens à Chypre, qui assure la présidence tournante du Conseil de l'UE.

Quelles implications pratiques?

L'idée est de faire un "exercice pratique", d'abord en mai au niveau des ambassadeurs des 27 à Bruxelles, avant un autre exercice, cette fois au niveau des ministres eux-mêmes, a expliqué cette source, sous couvert d'anonymat. Un des scénarios possibles serait celui d'une importante attaque hybride contre l'UE, a-t-on indiqué de source diplomatique.

La clause d'assistance mutuelle entre les 27, prévue par l'article 42-7 du traité de l'UE, prévoit qu'au cas où un pays de l'UE serait "l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres États membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir". L'article 42-7 a été déclenchée une seule fois, par la France lors des attentats islamistes de 2015. Mais les obligations et les conséquences engendrées par ce déclenchement sont restées floues.

"Ce que nous allons faire, c’est examiner et passer en revue les aspects pratiques : comment ça fonctionne ? Que pouvons-nous faire ?" a déclaré le responsable européen.

Lors de la Conférence de Munich sur la sécurité en février, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait appelé les 27 à donner vie à leur propre clause de défense mutuelle, sans doublonner avec l'Otan, dont l'article 5 prévoit également une clause de défense mutuelle. Vingt-trois des États membres de l’UE appartiennent également à l’Otan et ils ne veulent pas encourager les Etats-Unis de Donald Trump à se désengager de cette alliance militaire.

L'article 42-7 n'est "pas une clause de défense mutuelle. C’est une clause d’assistance mutuelle", a ainsi souligné le haut responsable de l’UE.

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