Défense: l'allemand Quantum Systems lève 1,2 milliard de dollars

information fournie par Boursorama avec AFP • 02/07/2026 à 13:44

( AFP / DANIEL KARMANN )

La start-up allemande de défense Quantum Systems a annoncé jeudi une levée de fonds de 1,2 milliard de dollars, qui double sa valorisation et illustre l'engouement des investisseurs pour la défense dans un contexte de réarmement européen.

Basée à Munich, l'entreprise fournit des drones de surveillance à l'armée ukrainienne et développe des systèmes autonomes alimentés par l'intelligence artificielle, capables d'opérer dans les airs, au sol et en mer.

Avec cette levée de fonds, la valorisation de Quantum Systems passera à 8 milliards de dollars (7 milliards d'euros), selon un communiqué du groupe.

L'opération annoncée jeudi est menée par les fonds d'investissement Blackstone, Noteus et Advent, aux côtés du constructeur aéronautique Airbus.

Le groupe entend utiliser ces fonds pour "accroître la capacité de production", "renforcer la résilience de sa chaîne d'approvisionnement", "accélérer ses livraisons aux pays alliés" et poursuivre "les investissements dans les capacités logicielles et l'IA".

Quantum Systems mise particulièrement sur un "écosystème logiciel", sorte de système d'exploitation qu'il a développé pour permettre à ses drones et robots de communiquer plus facilement.

Porté par l'effort de réarmement européen, l'entreprise a vu son chiffre d'affaires croître grandement ces dernières années, pour atteindre 300 millions d'euros en 2025.

Lors d'une conférence de presse, son cofondateur Florian Seibel a évoqué la possibilité d'une acquisition de la startup Stark Defence, également spécialisée dans les systèmes autonomes, qui a elle-même levé 500 millions d'euros fin juin.

Le groupe allemand a aussi annoncé une coopération renforcée avec Airbus Defence and Space pour améliorer la communication entre les moyens habités, comme les avions, et les plateformes sans pilotes.

Au-delà de l'Ukraine, Quantum Systems est présent en Allemagne, aux Etats-Unis, en Australie, en Roumanie, au Royaume-Uni et en Lituanie.