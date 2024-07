Défense, immigration, climat... : le nouveau premier ministre britannique veut donner "un nouvel élan" à la relation franco-britannique

"La France et le Royaume-Uni ont la possibilité de rendre le monde plus sûr, plus juste et plus prospère", a estimé le chef du gouvernement britannique.

Emmanuel Macron et Keir Starmer à Washington, aux États-Unis, le 10 juillet 2024. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Si l'Entente cordiale fête cette année ses 120 ans, les relations entre la France et le Royaume-Uni sont parfois houleuses, à l'instar des remous créés par le Brexit, par exemple. Après le retour de Travaillistes au pouvoir à Londres, le nouveau Premier ministre britannique Keir Starmer a indiqué jeudi 18 juillet vouloir "donner un nouvel élan" à la relation entre Paris et Londres, évoquant en particulier la défense et l'immigration dans une tribune publiée dans le quotidien Le Monde . Il doit s'entretenir jeudi avec Emmanuel Macron.

Mercredi, la présidence française avait indiqué que les deux dirigeants auraient un "premier entretien approfondi" en vue d'une "remise à plat" des relations entre les deux pays et plus largement entre Londres et l'Union européenne à l'occasion du sommet de la Communauté politique européenne (CPE) organisé au palais de Blenheim près d'Oxford. Ce sommet regroupe les dirigeants du continent au-delà de l'UE.

"Le président Macron et moi-même nous pencherons sur les questions les plus urgentes auxquelles notre continent et le monde sont confrontés, qu'il s'agisse de la sécurité européenne, de l'urgence d'un cessez-le-feu à Gaza, du changement climatique ou de l'immigration clandestine ", écrit le chef du gouvernement travailliste.

"Défenseurs de valeurs immuables

Cette année marque les 120 ans de l'Entente cordiale entre les deux pays, une série d'accords bilatéraux signés le 8 avril 1904 par lesquels la France et le Royaume-Uni règlent un certain nombre de différends coloniaux. "S'il est vrai que nous ne sommes plus liés par l'Union européenne, nous le sommes encore par beaucoup de choses. En tant que partenaires au sein du G7 , en tant qu'a lliés au sein de l'Otan , en tant que collègues au sein du Conseil de sécurité des Nations unies et en tant que défenseurs de valeurs immuables ", souligne-t-il.

Estimant que la France et le Royaume-Uni "sont des piliers en matière de sécurité et de stabilité en Europe", il assure qu'"ensemble, la France et le Royaume-Uni ont la possibilité de rendre le monde plus sûr, plus juste et plus prospère".

"Nous continuerons à soutenir l'Ukraine, souligne-t-il. C'est pour cette raison que nos troupes gardent, côte à côte, le flanc oriental de l'Otan. Et c'est pour cette raison que nous voulons approfondir la coopération entre nos industries de défense ".

Le premier ministre britannique évoque aussi sa volonté de s'attaquer au "vil commerce de la traite d'êtres humains", assurant que son gouvernement travaillera avec la France et avec tous ses partenaires européens pour résoudre la crise migratoire, un sujet souvent à controverse côté britannique.

Le nouveau gouvernement britannique avait confirmé mercredi, dans le discours du trône lu par le roi Charles III, sa volonté de "redéfinir" les relations entre le Royaume-Uni et ses "partenaires européens" , après la phase houleuse du Brexit.