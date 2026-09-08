Défense face à la Russie : la Suède va acheter pour 630 millions d'euros de systèmes d'artillerie à roquettes américains pour son armée

Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson à Gdynia, en Pologne le 29 juin 2026. ( AFP / MARCIN GADOMSKI )

Depuis l'invasion russe en Ukraine, la Suède et la Finlande ont abandonné des décennies de non-alignement militaire pour rejoindre l'Otan.

la Suède continue de renforcer ses capacités de défense. Le pays scandinave va consacrer sept milliards de couronnes (environ 630 millions d'euros) à l'achat de systèmes d'artillerie à roquettes américains Himars pour son armée, a annoncé lundi le gouvernement. Cette acquisition "permettra aux forces armées suédoises d'opérer sur des zones plus vastes et avec une portée plus grande que les systèmes actuels", a indiqué le gouvernement suédois dans un communiqué.

Le contrat porte sur l'achat d'une dizaine de véhicules équipés de lance-roquettes ainsi que sur une importante quantité de munitions, a précisé le ministre de la Défense Pal Jonson, cité par l'agence de presse suédoise TT. Les premières livraisons de ces systèmes d'artillerie, fabriqués par le géant américain de la défense Lockheed Martin, sont prévues en 2027, selon le gouvernement. "Compte tenu de la situation sécuritaire, il est nécessaire de disposer rapidement de capacités venant compléter les systèmes d'artillerie conventionnels", comme le système Archer de fabrication suédoise, a ajouté l'exécutif.

La Suède a également annoncé une déclaration commune avec la Finlande voisine visant à approfondir leur coopération en matière de systèmes d'artillerie à roquettes. La Finlande utilise le Système de lance-roquettes multiples (MLRS), qui emploie les mêmes munitions et composants que le Himars, a souligné le gouvernement suédois.

La Suède s'emploie à renforcer ses capacités de défense depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. Le pays scandinave et la Finlande ont tous deux abandonné des décennies de non-alignement militaire pour rejoindre l'Otan à la suite de cette invasion.