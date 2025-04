Défense européenne : la Pologne signe un contrat de défense antiaérienne pour deux milliards de dollars avec les États-Unis

"Dans nos intérêts communs européens-américains se trouvent des États-Unis forts, une UE forte et une Otan forte", a avancé le Premier ministre polonais.

Un système Patriot à Sochaczew, en Pologne. ( AFP / WOJTEK RADWANSKI )

La Pologne a annoncé avoir signé lundi 31 mars un contrat avec les États-Unis pour la fourniture de système de défense antiaérienne Patriot, d'une valeur de deux milliards de dollars.

"Il s'agit d'un investissement fondamental, d'un investissement existentiel" , a déclaré lors de sa signature le ministre polonais de la Défense, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, en précisant que l'investissement d'environ deux milliards de dollars concernait "la livraison d'équipements et de soutien logistique pour les batteries (de lance-missiles américains) Patriot" dont dispose l'armée polonaise.

En marge de la cérémonie, le Premier ministre polonais Donald Tusk a appelé le président américain Donald Trump à "réfléchir" encore avant de décider d' imposer de nouveaux droits de douane à ses alliés , et de privilégier la coopération face à la confrontation.

"La coopération préférable à la confrontation"

"Dans nos intérêts communs européens-américains se trouvent des États-Unis forts, une UE forte et une Otan forte (...). Réfléchissez-y, Monsieur le Président et chers amis américains, avant de décider d'imposer des droits de douane contre vos plus proches alliés. La coopération est toujours préférable à la confrontation", a déclaré Donald Tusk sur X.

"Vous avez des amis et des alliés de confiance du Portugal à la Pologne, du Danemark à la Grèce" , a souligné Donald Tusk, à deux jours de la date où Donald Trump compte ériger de nouvelles barrières douanières qui devraient notamment dépendre des taxes que les pays concernés imposent eux-mêmes sur les produits américains.

La Pologne, pays de l'Otan et de l'UE, ferme soutien de l'Ukraine agressée par la Russie, et frontalier des deux belligérants, consacrera cette année près de 5% de son produit intérieur brut (PIB) à la défense, avec de très importantes commandes de matériel contractées notamment aux États-Unis et la Corée du Sud.

En août 2024, Varsovie a signé un accord d'une valeur de 1,13 milliard d'euros sur 48 lanceurs de missiles antiaériens Patriot qui doivent être livrés à l'armée polonaise dans les années 2027-2029.