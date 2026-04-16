Défense, dissuasion et réacteurs nucléaires : Emmanuel Macron en Pologne lundi pour renforcer la coopération avec Varsovie

Le président de la République doit rencontrer le Premier ministre Donald Tusk, en pleins débats la dissuasion nucléaire française "avancée" proposée par l'Elysée et accueillie favorablement par Varsovie.

Emmanuel Macron et Donald Tusk, au palais de l'Elysée, le 6 janvier 2026 ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Emmanuel Macron se rendra lundi 20 avril à Gdansk, dans le nord de la Pologne, pour un sommet avec le Premier ministre Donald Tusk axé sur le renforcement de la coopération de défense, notamment en matière de dissuasion nucléaire, a annoncé jeudi l'Elysée.

Ce sommet s'inscrit dans la droite ligne du traité franco-polonais d'amitié et de coopération renforcée, signé le 9 mai 2025 à Nancy (est de la France), qui prévoit une clause de défense et d'assistance mutuelle propre aux alliés les plus proches de la France, souligne-t-on à Paris. Les deux dirigeants se retrouveront aussi quelques jours après la défaite électorale du Premier ministre hongrois illibéral et prorusse Viktor Orban, à l'opposé de la ligne de Paris et Varsovie sur l'Ukraine, qui bloquait notamment un prêt de 90 milliards d'euros à Kiev.

Intérêts convergents dans une nouvelle alliance ?

Emmanuel Macron a proposé le 2 mars d'associer huit pays européens, dont la Pologne, à une dissuasion nucléaire française "avancée" dont Paris resterait le décideur ultime, une initiative saluée par Donald Tusk. Il a aussi souhaité "la participation conventionnelle de forces alliées" aux activités nucléaires de la France, comme des exercices de frappes auxquels le Royaume-uni est déjà associé. "L'un des objectifs de ce sommet sera de poursuivre cette discussion", a indiqué un conseiller de l'Elysée en rappelant que cet "épaulement conventionnel" était susceptible de porter sur "trois domaines", "l'alerte avancée, la défense aérienne et les frappes dans la profondeur".

Les deux dirigeants vont également discuter du renforcement de la base industrielle et de défense européenne, alors que l'Europe se préoccupe de plus en plus de son indépendance face à un allié américain devenu très imprévisible. Il sera aussi question de collaboration autour de satellites de communications militaires. La coopération énergétique sera également au menu des discussions alors que le groupe français EDF est candidat pour la construction de réacteurs nucléaires sur la deuxième centrale polonaise.

Le président français sera accompagné des ministres des Armées Catherine Vautrin, des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, de l'Energie Maud Bregeon et de la Culture Catherine Pégard. Il se rendra, comme le général de Gaulle et le président François Mitterrand, au cimetière militaire de Gdansk où reposent des soldats français tombés en Pologne des campagnes napoléoniennes à la Seconde guerre mondiale. Il s'entretiendra ensuite avec le Premier ministre avant la signature d’accords, visitera le monument des ouvriers des chantiers navals de Gdansk, berceau historique du syndicat Solidarnosc (Solidarité) et rencontrera l'ancien président et prix Nobel de la Paix Lech Walesa.