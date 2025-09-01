Défense de la France : le ministère des Armées présente ses "quatre priorités" pour la loi de programmation militaire actualisée

Cette actualisation de la LPM 2024-2030 avait été annoncée le 13 juillet dernier par Emmanuel Macron. Elle consiste avant tout en une accélération de l'effort actuel, en avançant l'objectif de doubler le budget de défense de 2017 d'ici 2027, contre 2030 auparavant.

La défense sol-air de l'armée française est basée sur les systèmes SAMP/T Mamba (illustration) ( AFP / DANIEL MIHAILESCU )

"Renforcer nos armées, c'est rester maîtres de notre sécurité et de notre destin". A l'occasion du premier acte d'une série de déplacements de Sébastien Lecornu à travers la France sur le thème du réarmement français, le ministère des Armées a précisé les grands axes de la loi de programmation militaire "actualisée".

En juillet dernier, Emmanuel Macron avait évoqué cette "actualisation" de la loi de programmation militaire 2024-2030, qui prévoit en l'état 413 milliards d'euros pour les armées, et dont la nouvelle version doit être "présentée à l'automne".

Ne pas "se mentir" sur les "faiblesses" actuelles

Mettant en avant la nécessité "d'adapter notre outil de défense à la dégradation du contexte sécurité", le ministre des Armées a présenté lundi 1er septembre les "quatres grandes priorités" de l'actualisation de la LPM.

En premier lieu, "adapter" les capacités militaires pour "répondre à la réalité des menaces sans nous mentir sur nos faiblesses. L'accent est mis ici sur la question des drones, munitions, guerre électronique, et défense sol-air.

Deuxièmement, la "volonté de rassembler la Nation autour de ses armées", via l'augmentation des effectifs de réservistes, et "remilitariser" l'actuelle Journée de la défense et de la citoyenne, appelée à une "refonte".

Vient ensuite le renforcement de l'industrie de défense. Le ministère plaide ici pour un soutien très net au tissu d'entreprises, PME et ETI, ainsi que pour la sécurisation des chaînes d'approvisionnement.

Dernier axe : l'adaptation aux menaces de demain et aux ruptures technologiques, avec en toile de fond l'intelligence artificielle, l'activité spatiale, la cyberdéfense et le développement de l'informatique quantique. Ce point fera l'objet d'une visite du ministre des Armées au Mont-Valérien de Suresnes, pour l'inauguration du plus puissante supercalculateur dédié à l'IA d'Europe, développé par Hewlett Packard Enterprise et Orange.

A l'occasion de sa traditionnelle allocution aux armées à la veille du 14 juillet dernier, Emmanuel Macron avait annoncé l'accélération de la hausse des dépenses de défense de la France dans les deux prochaines années face à "un monde plus brutal" et l'aggravation des menaces, émanant notamment de la Russie. Le chef de l'Etat avait dit vouloir renforcer l'effort budgétaire pour la défense déjà engagé, en ajoutant des dépenses de 3,5 milliards d'euros en 2026 puis à nouveau 3 milliards de plus en 2027, de sorte que le budget de la défense aura quasiment doublé en dix ans sous ses deux mandats, pour atteindre près de 64 milliards d'euros à cet horizon. Il a aussi annoncé vouloir donner "un nouveau cadre" à la jeunesse pour se former militairement et servir sous les drapeaux. Le budget défense de la France est déjà passé entre 2017 et 2025 de 32,2 à 50,5 milliards d'euros.