Défense de l'Ukraine : le Gripen suédois gagne encore du terrain, 16 chasseurs livrés dès le début 2027

Bénéficiant d'une renommée croissante à l'international, l'avion de chasse suédois est vu par Kiev comme une pièce majeure de ses ambitions en matière de défense aérienne, avec l'objectif d'acquérir à terme jusqu'à 150 chasseurs. D'ici là, de premières livraisons vont avoir lieu, concernant les versions C/D, plus anciennes.

Un avion de chasse Gripen E, dans le ciel de Linkoping, en Suède (illustration) ( AFP / JONATHAN NACKSTRAND )

Dans sa course à l'armement face à la Russie, l’Ukraine a signé mardi 30 juin un contrat avec la Suède pour 16 avions de chasse Gripen E, a annoncé le constructeur aéronautique Saab, évaluant la transaction à 24,6 milliards de couronnes (2,53 milliards de dollars). "En collaboration avec la Suède, nous continuons de renforcer l’aviation de combat de l’Ukraine", a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dans un communiqué distinct diffusé sur Facebook.

Le groupe Saab a indiqué qu’il prévoyait de livrer les avions à l’Administration suédoise du matériel de défense (FMV) entre 2029 et 2030. Le contrat porte également sur des pièces de rechange, ainsi que des éléments et équipements associés, a-t-elle précisé.

"Une avancée majeure pour la liberté de l’Ukraine et la sécurité de l’Europe"

Lors d’une visite dans ce pays scandinave fin mai, M. Zelensky avait annoncé que Kiev achèterait jusqu’à 20 avions Gripen E, tandis que la Suède avait déclaré qu’elle ferait don de 16 modèles C/D plus anciens pour renforcer la défense aérienne du pays. Volodymyr Zelensky a déclaré mardi que ces 16 appareils plus anciens seraient transférés à l’armée de l’air ukrainienne début 2027, comme convenu précédemment avec le Premier ministre suédois, Ulf Kristersson.

Les deux pays avaient signé en octobre une lettre d’intention concernant l’achat par Kiev de 100 à 150 avions Gripen E. "Il s’agit d’une avancée majeure pour la liberté de l’Ukraine et la sécurité de l’Europe. Le Gripen renforcera la capacité de l’Ukraine à défendre son espace aérien", a déclaré de son côté sur X le ministre suédois de la Défense, Pal Jonson. Il a ajouté que l’accord conclu mardi constituait "une première étape vers l’ambition de l’Ukraine d’acquérir, à terme, jusqu’à 150 Gripen E/F".

En 2024, la Suède avait suspendu son projet d’envoyer des avions Gripen en Ukraine, après que des pays partenaires ont demandé que la priorité soit donnée à la fourniture de chasseurs américains F-16.