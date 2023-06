Défense anti-aérienne : la guerre en Ukraine met en lumière la vulnérabilité de l'Europe

La France a par exemple dissous huit de ses neuf régiments d'artillerie sol-air depuis la fin de la guerre froide.

( AFP / JOE KLAMAR )

C'est un des enseignements de la guerre en Ukraine et de son cortège d'attaques de drones et de missiles : l'Europe présente d'importantes lacunes en défense aérienne. S'ils tentent de s'organiser pour y remédier, le processus s'annonce ardu, long et coûteux, estiment des experts.

Le salon aéronautique et de l'espace qui s'ouvre lundi au Bourget, au nord de Paris, devrait faire une large place à la question de la défense contre les menaces aériennes, prédit Richard Aboulafia, directeur général d'AeroDynamic Advisory. "On va beaucoup parler de capacités de production de missiles. C'est sans aucun doute le segment de l'industrie qui connaît la croissance la plus rapide et pourtant, les fabricants n'arrivent pas à suivre", affirme le consultant à l' AFP .

L'absence de menaces et la maîtrise du ciel par les Occidentaux depuis la fin de la Guerre froide les a conduits à renoncer en grande partie aux puissantes défenses anti-aériennes qui devaient protéger les unités de l'Otan contre l'aviation soviétique. La France a ainsi dissous huit de ses neuf régiments d'artillerie sol-air , rappellent les députés Natalia Pouzyreff et Jean-Louis Thiériot dans un récent rapport.

Récente remontée en puissance

Les pays de l'Otan ont entamé ces dernières années une remontée en puissance en constatant que de plus en plus de pays se dotaient de missiles de croisière, de missiles balistiques de courte portée ou de drones, note Mark Cancian, expert du groupe de réflexion américain CSIS (Center for Strategic and International Studies).

"Ils ont commencé, mais ne sont pas allés bien loin" , affirme-t-il à l' AFP , "dans cinq ans, il y en aura beaucoup plus, mais cela n'aide pas l'Ukraine pour l'instant". Systèmes anti-aériens peu nombreux, stocks de missiles étiques : l'Ukraine réclame à cor et à cri l'assistance des Occidentaux, bien en peine de la fournir en quantité, qu'il s'agisse de systèmes de courte ou de moyenne portée.

Les investissements arrivent : Berlin prévoit de consacrer 5 des 100 milliards d'euros de son fonds spécial à la défense anti-aérienne, Paris également 5 milliards d'euros entre 2024 et 2030.

Le fabricant de missiles européen MBDA a signé ces derniers mois un contrat d'environ 2 milliards d'euros avec Paris et Rome pour fournir près de 700 missiles Aster, équipant notamment le système franco-italien SAMP/T, un autre de 2,2 milliards d'euros avec la Pologne pour lui fournir 44 lanceurs et plusieurs centaines de missiles CAMM.

Un "bouclier aérien" européen ?

Les Européens tentent aussi de s'organiser. Le chancelier allemand Olaf Scholz a lancé en octobre une "initiative européenne de bouclier aérien" (Euro Sky Shield), rassemblant aujourd'hui 17 pays européens. Mais pas la France, ni l'Italie, ni la Pologne.

Il s'agit de faire des acquisitions communes pour disposer du spectre complet de systèmes anti-aériens , en s'appuyant sur l'Iris-T allemand pour la courte portée, le Patriot américain pour la moyenne portée et le système américano-israélien Arrow-3 pour la longue portée. L'idée d'une telle harmonisation est "extrêmement judicieuse", salue Richard Aboulafia.

Mais de prévenir : "À chaque fois que l'Otan essaie d'uniformiser, il faut prendre de grandes décisions pour savoir qui prend la direction de la production et de la conception. Nous avons déjà vu ce film et le gros problème, c'est toujours la France ", réticente à ne pas être cheffe de file, selon lui. Un écueil majeur pour le projet, note le groupe de réflexion allemand SWP.

Systèmes américains plutôt qu'européens

L'absence de Paris et de Rome dans le projet "montre que la proposition de l'Allemagne ne tient pas suffisamment compte des intérêts de la sécurité européenne, qu'elle n'a pas réussi à convaincre ses partenaires et qu'elle laisse de nombreuses questions sans réponse sur les plans stratégique, militaire, industriel et économique", détaille-t-il dans un rapport. Et le choix de systèmes américains ou israéliens plutôt qu'européens , "va à l'encontre de l'objectif de renforcement de la base industrielle et technologique de défense de l'Europe", ajoute-t-il.

Pour les députés Pouzyreff et Thiériot, "la place inexistante des solutions européennes (...) contre une promotion de produits américains et israéliens est déplorable".

Paris organise en marge du salon du Bourget une conférence ministérielle sur le sujet pour tenter d'harmoniser les positions. "Les Allemands ont proposé une entente industrielle, nous on propose une initiative stratégique : avoir une capacité de faire une défense anti-aérienne européenne, souveraine, avec des équipements européens", estime une source diplomatique française.