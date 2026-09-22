DeepSeek devrait présenter un exposé sur l'IA au Conseil de sécurité de l'ONU cette semaine, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Laurie Chen

La start-up chinoise spécialisée dans l’IA DeepSeek figurera parmi les entreprises qui s’adresseront cette semaine au Conseil de sécurité des Nations unies pour évoquer les risques liés à l’intelligence artificielle, ont indiqué deux sources proches du dossier, alors que les dirigeants mondiaux se réunissent à New York à l’occasion de l’Assemblée générale annuelle de l’ONU.

Le Conseil de sécurité, composé de 15 membres, doit se réunir mercredi pour discuter de l’IA et de la sécurité internationale, quelques semaines après que plusieurs leaders du secteur de l’IA ont appelé à un ralentissement coordonné du développement des systèmes d’IA de plus en plus puissants, avertissant qu’ils pourraient bientôt s’améliorer d’eux-mêmes et échapper au contrôle humain.

Le directeur général d’OpenAI, Sam Altman, prévoit d’intervenir lors de cette réunion, à laquelle les diplomates s’attendent également à voir participer des hauts représentants d’Anthropic, a rapporté Reuters la semaine dernière.

DeepSeek et d’autres entreprises chinoises spécialisées dans l’IA, dont Moonshot, ont été invitées à prendre la parole, a indiqué l’une des sources.

Le fondateur de DeepSeek, Liang Wenfeng, ne prévoit pas d’y assister, a précisé la source, tout en soulignant que les plans restaient fluctuants et pouvaient changer à la dernière minute.

DeepSeek et Moonshot n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Le Conseil de sécurité de l’ONU, chargé de maintenir la paix et la sécurité internationales, s’est réuni pour la première fois sur les risques liés à l’intelligence artificielle en 2023. À l’époque, la Chine avait averti que cette technologie ne devait pas devenir un « cheval emballé » et les États-Unis avaient mis en garde contre son utilisation à des fins de censure ou de répression.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a averti la semaine dernière les dirigeants mondiaux que les progrès rapides de l’IA posaient des risques qui ne pouvaient être ignorés, ce qui l’a mis en désaccord avec le président américain Donald Trump, qui a fait valoir que les mesures de protection existantes étaient suffisantes et que la Chine tirerait profit des doutes jetés sur le développement de l’IA.

Les médias d’État chinois ont rejeté les appels à un ralentissement du développement de l’IA, les qualifiant de « stratégie digne de la Guerre froide », visant à préserver la domination de Washington dans les technologies de pointe et à exclure Pékin du système mondial de gouvernance de l’IA.

Contrairement aux dirigeants des laboratoires américains de pointe tels qu’OpenAI et Anthropic, les responsables des principaux développeurs de modèles chinois ont rarement évoqué publiquement la possibilité que des systèmes d’IA de plus en plus performants puissent eux-mêmes tromper les humains, échapper à tout contrôle ou causer des dommages catastrophiques.

Ils sont également restés largement silencieux sur ces risques depuis que le débat s’est intensifié aux États-Unis ce mois-ci.

Des hauts responsables américains et chinois ont convenu de tenir de nouvelles discussions sur la sécurité de l’IA, a déclaré lundi le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent, après une rencontre en amont des entretiens prévus entre Donald Trump et le président chinois Xi Jinping plus tard cette semaine à Washington.